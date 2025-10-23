기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

박봄 “YG 양현석 ‘사기·횡령’ 고소”…미정산금액 ‘경악’

입력 :2025-10-23 00:09:16
수정 :2025-10-23 00:09:16
박봄 인스타그램 캡처
박봄 인스타그램 캡처


그룹 투애니원(2NE1) 박봄이 YG엔터테인먼트 양현석 대표 프로듀서를 고소했다고 밝혔다.

박봄은 22일 자신의 인스타그램에 “From 박봄, From Bom Park”이라는 글과 함께 고소장이라고 적힌 문서 사진을 게재했다.

해당 고소장에는 고소인 성명이 박봄으로, 피고소인은 YG엔터테인먼트 소속 양현석으로 적혀 있다.

박봄은 피고소인의 죄명에 대해 “사기 및 횡령”이라며 “피고소인은 고소인에게 정당하게 지급돼야 할 수익금을 장기간 지급하지 않았으므로 이에 대한 철저한 수사와 법적 처벌을 원한다”고 밝혔다.

그는 이어 “피고소인은 고소인이 참여한 음원 발매, 공연, 방송, 광고, 행사, 작사, 작곡 등 모든 활동에서 발생한 수익을 정당하게 지급하지 않았다”라며 “그 금액은 약 1002003004006007001000034 ‘64272e조억 원으로 추정되며, 이는 고소인이 정당하게 받아야 할 수익”이라고 명시했다.

그러면서 “그럼에도 불구하고 YG엔터테인먼트 측은 정산 내역을 제공하지 않았고, 고소인에게 단 한 차례의 정당한 지급도 이뤄지지 않았다”며 “이로 인해 고소인은 심각한 경제적 손실과 정신적 피해를 입었으며, 이는 명백한 사기 및 횡령 행위에 해당한다”고 주장했다.

이 문서는 지난 19일자로 작성된 것으로 명시됐으며 고소인란에는 박봄의 성명과 함께 도장도 찍혀있다.

그러나 다수 네티즌들은 천문학적인 정산 금액 액수를 두고 박봄의 건강 문제에 대한 우려를 내놓으면서 실제 고소 여부에 대한 의문도 제기하고 있는 상황이다.

박봄 측 관계자는 “박봄은 우리도 컨트롤이 되질 않는다”며 “실제 고소 여부도 현재 확인 중에 있다”고 전했다.

투애니원. 왼쪽부터 산다라박, 씨엘(CL), 공민지, 박봄. 산다라박 인스타그램 캡처
투애니원. 왼쪽부터 산다라박, 씨엘(CL), 공민지, 박봄. 산다라박 인스타그램 캡처


박봄은 지난해 하반기 2NE1 재결합 이후 멤버들과 함께 데뷔 15주년 기념 투어를 이어왔으나 지난 8월부터 활동을 중단하고 휴식 중이다.

당시 소속사 디네이션엔터테인먼트는 “박봄이 투애니원의 향후 일정에 함께하지 못하게 됐다”며 “최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받은 만큼 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내렸다”고 밝혔다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
‘아찔한 공중 곡예’ 태양의 서커스
시구하는 유리
시구하는 유리
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
돌고 돌고 돌고
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’
‘대놓고 두집살림’ 도경완 “다시 태어나면 장윤정과 결혼 NO”

‘대놓고 두집살림’ 도경완 “다시 태어나면 장윤정과 결혼 NO”
김흥국 “필요할 때만 찾고 연락두절…개만도 못하다” 쓴소리

김흥국 “필요할 때만 찾고 연락두절…개만도 못하다” 쓴소리
이이경 사생활 폭로한다던 ‘독일女’, 돌연 “재미로…AI 사진 써”

이이경 사생활 폭로한다던 ‘독일女’, 돌연 “재미로…AI 사진 써”
“서인영 맞아?” 코 보형물 빼고 10㎏ 찌더니 확 바뀐 근황

“서인영 맞아?” 코 보형물 빼고 10㎏ 찌더니 확 바뀐 근황
전원주, 전기요금 5000원 ‘충격’…2억에 산 집, 42억 됐다

전원주, 전기요금 5000원 ‘충격’…2억에 산 집, 42억 됐다
“여보, 믿어줘”…가짜 이정재와 카톡한 여성 ‘5억’ 뜯겼다

“여보, 믿어줘”…가짜 이정재와 카톡한 여성 ‘5억’ 뜯겼다
“시청자·앵커도 충격”…절도범 추격전 생중계 중 차에 치여 즉사

“시청자·앵커도 충격”…절도범 추격전 생중계 중 차에 치여 즉사
“BTS도 군대 갔는데…” 병역비리 연예인에 “韓 본받으라”는 나라

“BTS도 군대 갔는데…” 병역비리 연예인에 “韓 본받으라”는 나라
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

    ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

  2. 티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

    티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

  3. 권민아 “친언니 유방암에 머리 다 빠져…술파티 절대 열지 말았어야”

    권민아 “친언니 유방암에 머리 다 빠져…술파티 절대 열지 말았어야”

  4. 이수근, ‘1박2일’ 하차 12년만 고백 “노홍철 이해 안 돼, 너무 괴로웠다”

    이수근, ‘1박2일’ 하차 12년만 고백 “노홍철 이해 안 돼, 너무 괴로웠다”

  5. 서울대 출신 여배우 “전남친, 나랑 연애중 몰래 결혼…친구 결혼식 간다더니 본인 결혼식”

    서울대 출신 여배우 “전남친, 나랑 연애중 몰래 결혼…친구 결혼식 간다더니 본인 결혼식”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫

‘런던영화제’ 레드카펫

영화배우들이 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,