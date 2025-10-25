기사 검색
“서세원씨 딸 거기 살죠?”…서동주, 정체불명 인물에 ‘스토킹 피해’

입력 :2025-10-25 19:08:14
수정 :2025-10-25 19:08:14
방송인 서동주. 인스타그램 캡처
방송인 서동주. 인스타그램 캡처


방송인 서동주가 스토킹 피해를 호소했다.

24일 서동주는 자신의 소셜미디어에 “누구냐, 넌! 우리 동네 사람들 괴롭히지 마”라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상에는 두 사람이 나누는 통화 내용이 담겼다.

발신자는 “네, 사장님. 서동주씨 좀 만나야 하거든요”라며 말을 걸었다.

이에 전화를 받은 서동주의 동네 주민으로 추정되는 인물은 의아해하며 “네?”라고 답했다.

상대는 “서세원씨 따님 서동주가 거기 살고 있다고 들었다”고 말하며 서동주의 구체적인 거주지를 묻는 듯한 모습을 보였다.

방송인 서동주. 인스타그램 캡처
방송인 서동주. 인스타그램 캡처


수신자는 “여기요?”라고 되물으며 “누구 찾으시냐”고 물었다.

이에 발신자는 ‘서동주’라고 답했고, 수신자는 “서동주씨를 왜 저한테 찾냐”고 했다.

발신자는 “그 맞은편 단독주택 살고 있는 거 아닌가요”라고 되물었고, 수신자가 “근데 왜요?”라고 하자 이내 전화를 끊었다.

게시물에 “이게 무슨 일이냐”라는 댓글이 달리자 서동주는 “무서운 사람이다”라고 댓글을 달기도 했다.

한편 서동주는 개그맨 고 서세원과 방송인 서정희의 딸이다. 그는 지난 6월 4세 연하의 남성과 결혼했다.

