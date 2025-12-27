기사 검색
스타요즘

이동국 쌍둥이 딸 재시·재아 ‘아이돌 데뷔해도 되겠어’

입력 :2025-12-27 15:27:57
수정 :2025-12-27 15:27:57
전 축구선수 이동국의 아내 이수진이 딸 이재시·이재아의 근황을 공개했다. <br>이수진 인스타그램
전 축구선수 이동국의 아내 이수진이 딸 이재시·이재아의 근황을 공개했다.
이수진 인스타그램


전 축구선수 이동국의 아내 이수진씨가 쌍둥이 딸 이재시·이재아의 근황을 공개했다.

이씨는 최근 자신의 소셜미디어에 두 딸의 사진을 올리며 “울집 이뿌니들”이라고 적었다.

사진에는 두 딸이 거울 앞에서 다정하게 포즈를 취한 모습이 담겼다.

재아는 휴대폰으로 셀카를 찍으며 브이(V) 포즈를 했고, 재시는 뒤에서 얼굴을 바짝 붙인 채 미소를 지었다. 긴 생머리와 또렷한 이목구비가 눈길을 끌었다.

미스코리아 하와이 미(美) 출신 이수진씨는 2005년 이동국과 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다.

이들 가족은 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연해 큰 사랑을 받았다.

첫째 이재시는 2022년 파리·밀라노 패션위크 무대에 올라 주목을 받았다. 둘째 이재아는 골프 선수를 준비 중이다.

셋째·넷째 쌍둥이 이설아·이수아는 유아복 브랜드 키즈 모델로 활동한 바 있다.

막내 이시안은 유소년 축구선수로 활약하고 있다.

