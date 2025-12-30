기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

김지우, 불륜설 시달린 이유?…“남편 ‘이 연예인’과 닮아 오해”

입력 :2025-12-30 10:15:51
수정 :2025-12-30 10:15:51
사진=김지우 인스타그램 캡처
사진=김지우 인스타그램 캡처


유명 셰프 레이먼 킴의 아내인 뮤지컬 배우 김지우가 가수 김조한과 불륜설에 휘말렸던 사연을 털어놨다.

30일 오전 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’에는 뮤지컬 ‘물랑루즈’ 주인공 김지우와 이석훈이 출연했다.

이날 김지우는 남편 레이먼 킴과 연애 당시 해프닝을 공개했다.

김지우는 “연애할 때 남편이 한 지역에서 레스토랑을 하고 있었다. 같은 지역에서 똑같이 레스토랑을 하고 있던 분이 가수 김조한 선배님이다”고 말했다.

이어 “남편과 김조한 선배님이 외형적으로 이미지가 비슷하다”며 “연애할 때니까 둘이 손 잡고 돌아다녔는데 소문이 내가 김조한 선배님과 그렇고 그런 사이라고 난 거다”고 했다.

그러면서 “김조한 선배님은 가정도 있으시고 예쁜 따님도 있으시다. 소문이 이상하게 났다. 처음에 당황을 많이 했었다. 우리 엄마가 곤란해 하셨다”고 전했다.

김지우는 “두 분이 친하다. 최근에 유튜브 방송도 같이 했는데 정말 많이 닮았더라”며 웃었다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김지우와 김조한의 불륜설이 생긴 이유는?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
“일일 가정부가 몰래” 폭로…끔찍한 사건의 전말

“일일 가정부가 몰래” 폭로…끔찍한 사건의 전말
유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디
“설거지 내일 아침으로 미룬다고?”…싱크대서 대장암 유발 ‘이것’ 득실득실

“설거지 내일 아침으로 미룬다고?”…싱크대서 대장암 유발 ‘이것’ 득실득실
“딴 여자랑 살아보게”…‘나 먼저 구해달라’ 차량 스티커 논란

“딴 여자랑 살아보게”…‘나 먼저 구해달라’ 차량 스티커 논란
“키 크고 잘생겨서 결혼했는데 음주운전·폭행에 불륜까지, 심지어…”

“키 크고 잘생겨서 결혼했는데 음주운전·폭행에 불륜까지, 심지어…”
“밤늦게 고성” 캠핑장 민폐 논란에…이시영 “저희만 있는 줄” 사과

“밤늦게 고성” 캠핑장 민폐 논란에…이시영 “저희만 있는 줄” 사과
김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
에스파 중국인 멤버 닝닝, 중일갈등 속 日홍백가합전 불참 “이유는…”

에스파 중국인 멤버 닝닝, 중일갈등 속 日홍백가합전 불참 “이유는…”
새해 앞두고 병원行…‘47세’ 김사랑, 안타까운 근황 전해졌다

새해 앞두고 병원行…‘47세’ 김사랑, 안타까운 근황 전해졌다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  3. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  4. ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

    ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

  5. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,