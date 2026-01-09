에스파 카리나, 휴일에 남몰래 발견된 곳 알고보니…

생명의 집 홈페이지

그룹 에스파 멤버 카리나(본명 유지민)가 연초부터 선행을 실천하며 선한 영향력을 보여줬다.지난 3일 미혼모 및 한부모 가족 여성들의 자립을 돕는 사회복지시설 생명의 집 공식 누리집에는 ‘유지민 카타리나 님과 한 공간에 있다니!’라는 제목의 글이 올라왔다.작성자는 “유지민 님이 아기들에게 특별한 하루를 선물해 주고자 자원봉사로 방문해 주셨습니다. 아기들 한 명 한 명과 눈을 맞추며 직접 놀아주시고 준비해주신 식사 시간을 함께하며 따뜻한 마음을 나눠주셨습니다”라고 카리나의 자원봉사 소식을 전했다.이어 “사진 촬영과 사인 요청에도 흔쾌히 응해주셔서 함께한 엄마들에게 큰 기쁨과 소중한 추억을 선물해주셨습니다. 소중한 휴일에 귀한 시간을 내어 따뜻한 나눔을 실천해주신 지민님께 진심으로 감사드립니다”라고 인사를 전했다.글과 함께 공개된 사진 속에는 카리나가 직접 아이들을 돌보고, 이들의 엄마들에게 사인을 해주는 모습이 담겼다. 꾸미지 않은 수수한 차림새의 카리나는 자연스럽게 그 안에 녹아들어 눈길을 끌었다.이후 여러 커뮤니티를 통해 해당 소식이 확산하며 화제를 모았다. 카리나의 봉사활동 소식을 알게 된 누리꾼들은 그를 응원했다.특히 몇몇 팬들은 카리나에게 영향을 받아 생명의 집에 직접 기부를 하기도 했다. 이들은 각자의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 기부 인증글을 올리며 카리나로부터 시작된 선행에 동참했다.자원봉사를 하는 카리나의 진정성이 팬들에게도 닿으며 또 다른 선행으로 이어지고, 따뜻한 마음은 선순환됐다. 카리나가 보여준 선한 영향력은 연초부터 훈훈함을 자아냈다.뉴스1