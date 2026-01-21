기사 검색
‘38㎏ 저체중’ 류시원 아내, 40kg에 환호 “더 찌우자”

입력 :2026-01-21 16:44:55
수정 :2026-01-21 16:45:44
사진=이아영 인스타그램 캡처
사진=이아영 인스타그램 캡처


배우 류시원의 아내이자 대치동 스타 강사로 알려진 이아영이 다이어트가 아닌 ‘체중 증량’의 고충을 토로해 시선을 집중시켰다.

이아영은 지난 20일 자신의 소셜미디어를 통해 “드디어 40㎏. 1~2㎏만 더 찌우자. 살이 너무 빠져서 스트레스였는데 이제 탄력 붙이기”라는 글을 게재했다. 공개된 사진 속에는 체중을 늘리기 위해 정성껏 차려진 귤, 딸기 등 비타민이 풍부한 과일 식단이 담겨 있다.

앞서 이아영은 30대 중반의 나이임에도 불구하고 38㎏대라는 충격적인 저체중 수치를 공개해 우려를 산 바 있다. 그는 “살이 빠지는 것이 오히려 큰 스트레스였다”고 밝히며 건강한 몸을 만들기 위한 의지를 다졌다.

류시원과 이아영 부부의 드라마틱한 서사도 다시금 회자되고 있다. 과거 2010년 첫 번째 결혼 후 이듬해 첫째 딸을 품에 안았다. 2015년 이혼의 아픔을 겪은 류시원은 2020년 19세 연하의 학원강사 이아영과 재혼하며 새로운 가정을 꾸렸다. 지난 2024년에는 둘째 딸을 품에 안으며 ‘늦깎이 아빠’로서의 행복한 일상을 이어가고 있다.

두 사람은 최근 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에 동반 출연해 19살이라는 나이 차이가 무색할 만큼 달콤한 신혼 생활을 가감 없이 보여줬다. 방송 당시 류시원은 아내를 위해 직접 요리를 하고 세심하게 챙기는 ‘사랑꾼’의 면모를 보여줬다.

