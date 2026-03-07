기사 검색
박미선 “평생 걸려 싸워야 하니까…” 모두 놀라게 한 근황

입력 :2026-03-07 10:37:35
수정 :2026-03-07 10:37:35
박미선 인스타그램
박미선 인스타그램


코미디언 박미선이 유방암 투병 이후 방송 현장 복귀 의지를 전했다.

박미선은 지난 4일 자신의 인스타그램에 “오랜만의 현장. 아직 일하지 말라고들 하시고 걱정들 많이 하셔서 살살 조금씩 현장으로 복귀하려고 한다”고 밝혔다.

이어 “평생 걸려 싸워야 하니까 일상을 살아가는 게 중요하겠죠? 서두르지 않고 천천히 걸어가려고 한다”고 덧붙였다.

박미선은 “절친 김정난 동생이랑 같이 한 촬영이라 특히 즐거웠다”며 동료와 함께한 촬영 소감도 전했다.

함께 공개된 사진에는 박미선과 김정난이 밝은 표정으로 웃고 있는 모습이 담겼다.

앞서 박미선은 지난해 건강상의 이유로 방송 활동을 중단했다. 이후 같은 해 11월 tvN 예능프로그램 ‘유퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 유방암 진단과 항암 치료 과정을 공개하며 많은 응원을 받았다.

온라인뉴스부
출산 때도·아이 응급실 때도 화장실…하루 5번 ‘화캉스’ 남편, 결국 이혼

오늘부터 지하철 ‘하차 태그’ 안 하면 추가요금…1550원 더 낸다

“나랑 만나줘” 잔나비 최정훈, 살해 협박에 스토킹 피해까지…가해자 결국

김성령·김성경 자매, 5일 모친상…슬픔 속 빈소 지켜

‘구독자 100만 달성’ 김선태, 파격 선언…“수익 30% 기부하겠다”

‘공천헌금 1억원’ 의혹…강선우, 구속 후 첫 조사

정부 “내일 UAE에서 290석 전세기 출발 추진…탑승객 우선 선별”

전한길, ‘윤 어게인 신당’ 창당 띄웠다…“지난해 尹 만류로 무산”

‘층간소음 사건’ 후 잠적했던 개그맨…목포서 포착된 근황

  1. “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

  2. 사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

  3. “가랑이 사이 샅샅이 뒤져” 유명 여배우, 충격적인 日입국 상황

  4. “빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

  5. “‘이곳’ 성형했다 망했다” 백지영, 상태 어떻길래… ‘수술비 10억설’엔

‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’

‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

