[포토] 완전체로 컴백한 있지

1 / 13 그룹 ITZY(있지) 예지(왼쪽부터), 리아, 류진, 채령 유나가 9일 서울 송파구 소피텔 앰버서더 서울에서 열린 새 미니 앨범 ‘Girls Will Be Girls(걸스 윌 비 걸스)’ 발매 기념 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다. 2025.6.9.

연합뉴스 그룹 ITZY(있지) 예지(왼쪽부터), 리아, 류진, 채령 유나가 9일 서울 송파구 소피텔 앰버서더 서울에서 열린 새 미니 앨범 ‘Girls Will Be Girls(걸스 윌 비 걸스)’ 발매 기념 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다. 2025.6.9.

걸그룹 있지가 9일 열 번째 미니앨범 ‘걸스 윌 비 걸스’(Girls Will Be Girls)로 지난 6년 동안 다져 온 멤버들 간의 ‘우정’을 재조명했다.있지는 이날 오후 서울 송파구에서 열린 신보 발매 기념 기자간담회에서 “‘믿지’(팬덤명)도 우리의 끈끈한 우정과 연대감을 좋아하리라고 생각했다”고 신보 콘셉트를 소개했다.그러면서 “다섯 멤버가 무대에서 하나의 몸이 돼 움직이는 것”이라며 “그러다 보니 힘든 순간에 가장 많이 의지하게 되는 존재들이 우리 멤버다. 멤버들과 팀이 목표를 향해 한 마음 한뜻으로 하나 돼 달려 나가게 하는 원동력”이라고 강조했다.있지는 새 미니앨범에 ‘함께일 때 더욱 강력해지는 유대감’을 담아냈다.앨범에는 동명 타이틀곡을 비롯해 ‘키스 앤드 텔’(Kiss & Tell), ‘록드 엔 로디드’(Locked N Loaded), ‘프로미스’(Promise), ‘워크’(Walk) 등 다섯 곡이 수록됐다.‘걸스 윌 비 걸스’는 역동적인 비트와 풍성한 보컬 하모니가 인상적인 댄스곡이다. ‘함께할 수 있다면 그것만으로 충분하다는 마음, 기꺼이 너의 손을 잡고 함께 나아가겠다’는 메시지가 담겼다.‘걸스 윌 비 걸스’ 뮤직비디오는 조지아에서 촬영돼 신비로운 분위기가 돋보인다.멤버들은 뮤직비디오에서 세상의 시선과 편견을 상징하는 눈알 모양의 괴생명체에 맞서 도망치고 저항하는 소녀들을 연기해 함께라면 두렵지 않다는 이야기를 전한다.있지는 지난 2019년 데뷔해 탄탄한 실력과 힘 있는 퍼포먼스로 ‘달라달라’, ‘아이시’(ICY), ‘워너비’(WANNABE) 등의 노래를 히트시켰다.온라인뉴스팀