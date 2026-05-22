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‘10kg 감량’ 이은지, 다이어트 후 살아난 미모 “몰라보겠네”

입력 :2026-05-22 15:34:06
수정 :2026-05-22 15:34:06
사진=이은지 인스타그램 캡처
사진=이은지 인스타그램 캡처


개그우먼 이은지가 몰라보게 날씬해진 모습으로 물오른 비주얼을 선보였다.

이은지는 지난 21일 자신의 인스타그램에 “어여쁜 사진 고맙습니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이날 공개된 사진은 당일 개최된 틱톡 오리지널 새 예능 프로그램 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’의 제작발표회 현장 비하인드 컷으로 확인됐다.

사진 속 그는 블랙 홀터넥 톱에 슬림한 슬랙스를 매치한 올블랙 스타일링을 완성했다. 몸에 밀착되는 의상은 다이어트 후 몰라보게 가늘어진 팔 라인과 잘록해진 허리를 돋보이게 했다.

이은지는 최근 꾸준한 러닝을 통해 체중을 무려 10kg가량 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

그는 평소 자신의 유튜브 채널 등을 통해 달리기에 매진하는 건강한 일상을 공유하며 다이어트 근황을 전해왔다. 특히 MBC 예능 프로그램 ‘극한84’에 출연했을 당시에는 웹툰 작가 겸 방송인 기안84와 함께 프랑스 현지에서 열린 하프 마라톤에 도전해 완주에 성공하며 남다른 근성과 체력을 입증하기도 했다.

사진=이은지 인스타그램 캡처
사진=이은지 인스타그램 캡처


한편 이은지는 2014년 tvN ‘코미디 빅리그’를 통해 방송계에 데뷔해 댄스 실력과 생활 연기로 주목을 받았다. 이후 ‘지구오락실’, ‘미스터리 수사단’, ‘추성훈의 밥값은 해야지’, ‘독사과’ 등에 출연하며 대세 예능 프로그램의 핵심 멤버로 자리 잡았다.

강경민 기자
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