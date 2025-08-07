기사 검색
GD 콘서트 티켓이 2천만원…홍콩서 암표·사기 기승

입력 :2025-08-07 11:40:48
수정 :2025-08-07 11:44:49
가수 지드래곤이 지난 2월 24일 오후 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 제이콥앤코 코리아 부티그 오픈 행사 포토콜에서 포즈를 취하고 있다. 2025.02.24. 뉴시스
가수 지드래곤이 지난 2월 24일 오후 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 제이콥앤코 코리아 부티그 오픈 행사 포토콜에서 포즈를 취하고 있다. 2025.02.24. 뉴시스


지드래곤이 8년 만에 단독 월드투어 콘서트를 개최 중인 가운데 홍콩에서 피해 금액 1억원이 넘는 입장권 사기가 발생했다.

7일 홍콩 명보, 성도일보 등에 따르면 8일부터 10일까지 홍콩 아시아월드 아레나에서 열리는 지드래곤 콘서트 입장권 관련 사기 피해 신고 30여건이 홍콩 경찰에 접수됐다. 피해 금액은 총 61만 홍콩달러(약 1억 700만원)에 달했다.

한 피해자는 페이스북을 통해 지드래곤 콘서트 입장권 두 장을 8800 홍콩달러(약 155만원)에 구매했다.

해당 입장권의 정가는 2399 홍콩달러(약 42만원)였다.

그러나 돈을 송금한 뒤에도 사기꾼은 보증금이 필요하다며 반복적으로 추가 금액을 요구했고, 입장권을 꼭 구매해야 한다는 마음에 그는 세 차례에 걸쳐 18만 홍콩달러(약 3100만원)가 넘는 금액을 이체했다.

지드래곤의 콘서트가 8년 만에 홍콩에서 열리는 만큼 높은 관심을 받고 있다.

입장권은 판매 시작과 동시에 매진됐으며 이후 암표상에서 정가의 최대 5배 가격에 판매되고 있는 것으로 알려졌다.

특히 공연 마지막 날인 10일 VIP 좌석은 12만 홍콩달러(약 2100만원)에 판매된다고 했다.

앞서 지난달 대만에서도 지드래곤과 블랙핑크의 콘서트 입장권을 판매해 9억원을 챙긴 암표상이 체포되기도 했다.

지드래곤 콘서트에 암표 구매자 약 300명이 성공적으로 입장했다는 소식이 퍼지자 팬들은 타이베이시 문화국에 집단 항의했다.

이에 주최 측이 엄격한 신분증 확인 절차를 거쳤으며 당국도 조사에 나섰다.

