기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘54세’ 심현섭, 결혼 3개월만 아빠 되나… 임신 테스트기 결과는

입력 :2025-08-12 08:51:46
수정 :2025-08-12 08:51:46
TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처
TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처


코미디언 심현섭(54)이 결혼 3개월 만에 임신 테스트기 결과를 공개한다.

11일 방송된 TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 말미에 공개된 다음주 예고편에는 심현섭·정영림 부부가 임신 테스트기를 구매하는 모습이 나왔다.

예고편에서 심현섭은 “그게 사실이면 대박인데. 역사적인 날이 될 수 있겠다”고 말하며 약국을 찾았다.

그는 약국에서 임신 테스트기를 구입한 뒤 집으로 곧바로 뛰어가 아내 정영림에게 “빨리 테스트 해보라”고 재촉했다.

TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처
TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처


정영림이 테스트를 위해 방으로 들어간 사이 심현섭은 제작진에게 “본인도 떨린다고 한다. 나도 땀 난다”며 흥분했다.

테스트를 마치고 나온 정영림은 “오빠”라고 심현섭을 불렀고, 이에 심현섭은 “임신한 거냐”고 물어 긴장감을 자아냈다.

TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처
TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처


이들 부부가 결혼 3개월 만에 임신에 성공한 것인지는 다음주 방송에서 공개된다.

한편 심현섭·정영림 부부는 ‘조선의 사랑꾼’에서 인연을 맺고 지난 4월 결혼식을 올렸다. 심현섭보다 11세 연하인 정영림은 영어학원 강사로 알려졌다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
“탈의실 아내 ‘알몸’ 훤히 다 보여…경주 유명호텔 사우나서 봉변”

“탈의실 아내 ‘알몸’ 훤히 다 보여…경주 유명호텔 사우나서 봉변”
“잠깐, 아기 몇살이죠?” 콘서트 중단한 가수…1살 데려온 母에 ‘버럭’

“잠깐, 아기 몇살이죠?” 콘서트 중단한 가수…1살 데려온 母에 ‘버럭’
‘72억 집+남편 공개’ 손연재 유튜브 채널, 돌연 삭제

‘72억 집+남편 공개’ 손연재 유튜브 채널, 돌연 삭제
韓남성과 결혼한 탈북민 아내 ‘충격 반전’…“사실 北에 남편 있어요”

韓남성과 결혼한 탈북민 아내 ‘충격 반전’…“사실 北에 남편 있어요”
“배 속 아기는 동생”…친딸 임신시킨 50대父, 산부인과서 덜미

“배 속 아기는 동생”…친딸 임신시킨 50대父, 산부인과서 덜미
“물 2리터씩 마시면 사망?”…‘저속노화’ 정희원, ‘유퀴즈’ 저격 “공포심 유발”

“물 2리터씩 마시면 사망?”…‘저속노화’ 정희원, ‘유퀴즈’ 저격 “공포심 유발”
“손흥민 아이 임신” 협박남 보석 청구 기각… 法 “도망 염려”

“손흥민 아이 임신” 협박남 보석 청구 기각… 法 “도망 염려”
대통령실 “李대통령, 조국·윤미향 등 사면안 ‘공감’…국민통합 요구 부응”

대통령실 “李대통령, 조국·윤미향 등 사면안 ‘공감’…국민통합 요구 부응”
“눈이 뻑뻑, 뭔가 들어간 느낌?”…눈꺼풀 안에서 ‘이것’ 4마리 발견

“눈이 뻑뻑, 뭔가 들어간 느낌?”…눈꺼풀 안에서 ‘이것’ 4마리 발견
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

    이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

  2. 박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

    박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

  3. 김병만, 혼외자 2명 존재 인정…“재혼 예정 여성과 사이에 출산”

    김병만, 혼외자 2명 존재 인정…“재혼 예정 여성과 사이에 출산”

  4. “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

    “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

  5. “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일

    “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로
‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

영화 ‘F1 더 무비’의 세계적인 흥행을 견인 중인 할리우드 스타 브래드 피트가 모친상을 당했다.6일(현지시간) 미 피플 등에 따르면