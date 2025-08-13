기사 검색
유승준 “사면은 무슨 사면…정체불명 팬클럽 때문에 불편”

입력 :2025-08-13 18:01:57
수정 :2025-08-13 18:01:57

“명예회복 위해 입국 원한 것”

유승준(미국명 스티브 승준 유) 인스타그램 캡처
유승준(미국명 스티브 승준 유) 인스타그램 캡처


병역기피 문제로 20년 넘게 한국 땅을 밟지 못하고 있는 가수 유승준(스티브 유·49)씨가 자신과 관련한 사면 요구 성명에 대해 불편한 심기를 드러냈다.

유씨는 13일 소셜미디어(SNS)에 올린 글에서 “나는 사면을 원한 적도 없고, 성명을 누가 제출했는지 출처조차도 모른다”라고 밝혔다.

그는 “공식 팬클럽에서도 본인들의 입장이 아니며, 전혀 모르는 일이라고 한다. 내가 누군지도 모르는 사람이 제출한 성명문 때문에 이렇게 불편함을 겪어야 하는 일인가”라고 토로했다.

이어 “누구는 머리에 든 게 그것밖에 없어서 그렇게 곡해하려는지 모르겠지만, 한국에서 돈 벌고 싶은 생각 추호도 없다. 내가 가면 누가 돈다발 들고 기다리고 있다고 믿고 있는 것 같다”라고 격앙된 반응을 보였다.

유씨는 “혜택을 받을 의도도 없고 또한 원하지도 않는다”며 “나는 명예회복을 위해 입국을 원했던 것이다. 이런 이슈 자체에 엮이는 게 매우 유감스럽다”라고 강조했다.

또한 “진짜가 가짜가 되고, 가짜가 진짜처럼 판치는 무서운 세상”이라며 “법은 누구에게나 평등해야 하고 형평성 또한 어긋나면 안 된다”라고 주장했다.

앞서 9일 온라인 커뮤니티 디시인사이드의 유승준 갤러리에는 ‘유승준을 사랑하는 팬 일동’ 명의로 9일 성명문이 게시됐다.

이들은 “유승준 갤러리에서 오랜 기간 활동해 온 팬들은, 최근 정부의 정치인 사면 검토 과정에서 보여지는 관용과 형평성이 병역 문제로 20년 넘게 입국이 제한된 유승준 씨에게도 동일하게 적용되기를 바라는 마음으로 아래의 성명문을 발표한다”라고 했다.

그러면서 “이재명 대통령님께 간곡히 호소드린다. 조국 전 조국혁신당 대표, 윤미향 전 국회의원 등 정치인 사면 검토에서 드러난 국민 통합과 화합의 의지가, 일반 국민인 유승준 씨에게도 동일하게 적용되기를 바란다”라고 촉구했다.

이어 “부디 대통령님의 결단이 형평성과 공정성이라는 헌법적 가치가 구현되는 사례가 되어, 국민 통합의 계기가 되기를 희망한다”라고 덧붙였다.

유씨는 1997년 1집 ‘웨스트 사이드’로 데뷔해 ‘가위’, ‘나나나’, ‘열정’ 등 히트곡을 내며 큰 인기를 얻었다. 하지만 2002년 1월 입영을 앞두고 해외 공연을 이유로 출국한 뒤 미국 시민권을 취득했고 병역 기피 논란 끝에 법무부로부터 입국 금지 조치를 받았다.

이후 20년 넘게 한국 땅을 밟지 못한 그는 LA 총영사관과 정부를 상대로 비자 발급 및 입국 금지 취소 소송을 진행 중이다.

권윤희 기자
