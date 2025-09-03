“한국 여성과 결혼 1년만에…잠수 탔다” 충격 이혼 사유 고백한 외국인

SBS 예능 ‘신발벗고 돌싱포맨’ 방송화면 캡처

핀란드 출신 유튜버 겸 방송인 레오(본명 레오 라이노 란타·30)가 ‘돌싱’이 된 이유를 솔직하게 털어놨다.지난 2일 방송된 SBS 예능 ‘신발벗고 돌싱포맨’에는 레오가 게스트로 출연했다.이상민은 “레오가 왜 출연했는지 궁금할 거다. 이유가 있다. 이 분이 돌싱”이라고 밝혔다.이에 탁재훈이 “합격이다. 그런데 왜 헤어졌냐”며 궁금해했자 레오는 “선생님은 왜 헤어졌냐”고 탁재훈에게 반문해 주변을 웃겼다.레오는 “핀란드에서 헤어졌다. 핀란드인은 아니고 한국인이었다”며 “성인이 되자마자 결혼했는데 1년 만에 끝났다. 아이는 없다”고 자신의 첫 결혼에 대해 말했다.레오는 8년 전 이혼하게 된 사유에 대해 “이것만 얘기하겠다. (전처가) 잠수를 타셨다”고 말해 돌싱포맨 멤버들을 놀라게 했다. 이들은 “미안하다. 그건 정말 큰 문제다”라며 안타까운 마음을 드러냈다.이후 레오는 이상민을 향해 “재혼하셨다고 이혼 무시하냐”며 농담을 던졌고, 이상민은 “이혼 무시하는 게 아니다. 늘 밝게 이야기하려는 거다”라고 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.레오는 이날 방송에서 한국과의 인연에 대해 “아버지가 북한 땅굴 탐지기 사업을 하셨다. 그 일로 한국에 오게 됐다”고 전했다. 그는 “핀란드어는 이제 중학생 수준이고, 인사말도 가물가물하다”고 말해 웃음을 자아냈다.뉴스24