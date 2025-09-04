[포토] 고현정, ‘우아한 미소’

1 / 6 배우 고현정이 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4

연합뉴스 배우 장동윤과 고현정(오른쪽)이 4일 오후 서울 목동 SBS에서 열린 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’(연출 변영주/극본 이영종) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘사마귀: 살인자의 외출’은 잔혹한 연쇄살인마 ‘사마귀’가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 ‘사마귀’인 엄마와 예상 못 한 공조를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다. 2025.9.4

뉴스1 배우 이엘(왼쪽부터), 장동윤, 변영주 연출, 고현정, 조성하가 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4

‘사마귀’ 고현정이 건강이 안 좋아 촬영을 중단한 적이 있다고 말했다.SBS 새 금토드라마 ‘사마귀:살인자의 외출’(극본 이영종/연출 변영주/이하 ‘사마귀’) 제작발표회가 4일 오후 2시 서울 목동 SBS 사옥에서 열렸다.고현정은 극 중 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해한 연쇄살인마 정이신으로 등장한다.고현정은 최근 건강이 안 좋았다고 밝힌 것과 관련해 “건강이 안 좋았던 것은 사실이다, 중간에 촬영을 좀 못 했다가 나중에 복귀했다”라며 “멋진 배우들이 많이 도와주시고 정말 많이 배려해 주셨다”라고 말했다.이어 “‘사마귀’ 작품에 더 애정을 갖게 됐다, 내 작품이 아니라 우리의 작품이고 한 사람으로 좌지우지되는 작품이 아니다, 감독님 이하 스태프 모든 배우들로 만들어진 작품이라는 걸 느꼈다, 그래서 이 작품이 더 많은 분에게 선보였으면 좋겠다는 바람이 있다”라고 덧붙였다.‘사마귀’는 잔혹한 연쇄살인마 사마귀가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 ‘사마귀’인 엄마와 예상 못 한 공조 수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다. ‘화차’ 변영주 감독과 ‘서울의 봄’ 이영종 작가가 의기투합했으며, 고현정 장동윤이 주연을 맡았다.오는 5일 밤 9시 50분 첫 방송.온라인뉴스팀