기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

[포토] 고현정, ‘우아한 미소’

입력 :2025-09-04 15:06:55
수정 :2025-09-04 15:06:55
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 6
배우 고현정이 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4<br>연합뉴스
배우 고현정이 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4
연합뉴스
배우 고현정이 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4<br>연합뉴스
배우 고현정이 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4
연합뉴스
배우 고현정이 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4<br>연합뉴스
배우 고현정이 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4
연합뉴스
배우 고현정이 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4<br>연합뉴스
배우 고현정이 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4
연합뉴스
배우 장동윤과 고현정(오른쪽)이 4일 오후 서울 목동 SBS에서 열린 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’(연출 변영주/극본 이영종) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘사마귀: 살인자의 외출’은 잔혹한 연쇄살인마 ‘사마귀’가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 ‘사마귀’인 엄마와 예상 못 한 공조를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다. 2025.9.4<br>뉴스1
배우 장동윤과 고현정(오른쪽)이 4일 오후 서울 목동 SBS에서 열린 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’(연출 변영주/극본 이영종) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘사마귀: 살인자의 외출’은 잔혹한 연쇄살인마 ‘사마귀’가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 ‘사마귀’인 엄마와 예상 못 한 공조를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다. 2025.9.4
뉴스1
배우 이엘(왼쪽부터), 장동윤, 변영주 연출, 고현정, 조성하가 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4<br>연합뉴스
배우 이엘(왼쪽부터), 장동윤, 변영주 연출, 고현정, 조성하가 4일 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 열린 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4
연합뉴스




‘사마귀’ 고현정이 건강이 안 좋아 촬영을 중단한 적이 있다고 말했다.

SBS 새 금토드라마 ‘사마귀:살인자의 외출’(극본 이영종/연출 변영주/이하 ‘사마귀’) 제작발표회가 4일 오후 2시 서울 목동 SBS 사옥에서 열렸다.

고현정은 극 중 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해한 연쇄살인마 정이신으로 등장한다.

고현정은 최근 건강이 안 좋았다고 밝힌 것과 관련해 “건강이 안 좋았던 것은 사실이다, 중간에 촬영을 좀 못 했다가 나중에 복귀했다”라며 “멋진 배우들이 많이 도와주시고 정말 많이 배려해 주셨다”라고 말했다.

이어 “‘사마귀’ 작품에 더 애정을 갖게 됐다, 내 작품이 아니라 우리의 작품이고 한 사람으로 좌지우지되는 작품이 아니다, 감독님 이하 스태프 모든 배우들로 만들어진 작품이라는 걸 느꼈다, 그래서 이 작품이 더 많은 분에게 선보였으면 좋겠다는 바람이 있다”라고 덧붙였다.

‘사마귀’는 잔혹한 연쇄살인마 사마귀가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 ‘사마귀’인 엄마와 예상 못 한 공조 수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다. ‘화차’ 변영주 감독과 ‘서울의 봄’ 이영종 작가가 의기투합했으며, 고현정 장동윤이 주연을 맡았다.

오는 5일 밤 9시 50분 첫 방송.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
손예진, ‘베네치아영화제’ 사로잡은 고혹미
강유미 “한번 갔다 왔다”…9살 아들 사진 공개

강유미 “한번 갔다 왔다”…9살 아들 사진 공개
현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”

현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”
박탐희, 암 투병 고백 “남겨질 아이들에 고통”

박탐희, 암 투병 고백 “남겨질 아이들에 고통”
“재산 더 달라” 90대 노모 폭행해 숨지게 한 60대 형제…“母 멍 잘 드는 체질”

“재산 더 달라” 90대 노모 폭행해 숨지게 한 60대 형제…“母 멍 잘 드는 체질”
기어 ‘D’에 넣고 내렸다가 숨졌다…반복되는 주차 사망사고

기어 ‘D’에 넣고 내렸다가 숨졌다…반복되는 주차 사망사고
펜싱 오상욱, 아이돌 도전…192㎝ 장신에 ‘센터’ 차지

펜싱 오상욱, 아이돌 도전…192㎝ 장신에 ‘센터’ 차지
‘♥PD 아내’ 새신랑 민경훈, 기쁜 소식 전했다 “최선 다할게요”

‘♥PD 아내’ 새신랑 민경훈, 기쁜 소식 전했다 “최선 다할게요”
“내가 아깝다고 생각…” 윤은혜, 13년간 연애 안한 이유

“내가 아깝다고 생각…” 윤은혜, 13년간 연애 안한 이유
“둘만의 수영장” 심야 무단침입한 워터파크 직원…회사 ‘반전’ 결정

“둘만의 수영장” 심야 무단침입한 워터파크 직원…회사 ‘반전’ 결정
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  2. 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

    박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

  3. 추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

    추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

  4. 김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

    김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

  5. “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

    “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사