기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

성시경, 1인 소속사 미등록 운영 논란 사과

입력 :2025-09-17 09:11:05
수정 :2025-09-17 09:11:47
가수 성시경. 자료 : 성시경 인스타그램
가수 성시경. 자료 : 성시경 인스타그램


가수 성시경의 1인 기획사가 대중문화예술기획업 등록을 하지 않은 사실이 알려지며 논란이 일자, 소속사 측이 사과했다.

지난 16일 성시경 소속사 에스케이재원은 공식입장문을 통해 “당사는 2011년 법령에 따라 법인을 설립했으나, 2014년 ‘대중문화예술산업발전법’ 제정 이후 등록 의무가 신설된 사실을 인지하지 못했다”고 했다.

이어 “관련 법령 인식과 준비가 부족했음을 인정하며 현재 등록 절차를 진행 중”이라고 밝혔다.

소속사는 “법적 요건을 충실히 이행하며 책임감 있게 운영하겠다”고 했다.

앞서 한 매체는 성시경 소속사가 대중문화예술기획업 등록 절차를 밟지 않아 불법 운영 중이라는 보도를 내놨다.

대중문화예술기획업은 가수, 배우 등 대중문화예술인의 공연 및 활동을 알선하고 지도·훈련·상담을 제공하는 사업으로, 문화체육관광부 등록이 필수다.

미등록 시 2년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금에 처한다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’
‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들
이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”
故이건희 자택, 228억에 샀다…84년생 미모의 女 정체

故이건희 자택, 228억에 샀다…84년생 미모의 女 정체
‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세

‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세
곰 우리에 3살 딸 던진 母, 살인미수 기각…3년 뒤 딸 살해 ‘비극’

곰 우리에 3살 딸 던진 母, 살인미수 기각…3년 뒤 딸 살해 ‘비극’
옥주현 이어 성시경도 ‘소속사 불법 운영’…“바뀐 규정 몰랐다”

옥주현 이어 성시경도 ‘소속사 불법 운영’…“바뀐 규정 몰랐다”
‘3명 살해’ 관악구 피자집 칼부림 피의자 신상 공개…41세 김동원

‘3명 살해’ 관악구 피자집 칼부림 피의자 신상 공개…41세 김동원
‘2살 연하♥’ 오나미, 몰라보게 더 예뻐진 얼굴… 2년 3개월만 근황

‘2살 연하♥’ 오나미, 몰라보게 더 예뻐진 얼굴… 2년 3개월만 근황
“백두산엔 태극기도 못 드는데”…제주 성산일출봉 점령한 치파오 군단

“백두산엔 태극기도 못 드는데”…제주 성산일출봉 점령한 치파오 군단
민주 “‘성비위 2차 가해’ 최강욱, 당원 자격정지 1년 징계…품위 손상”

민주 “‘성비위 2차 가해’ 최강욱, 당원 자격정지 1년 징계…품위 손상”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

    남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

  2. ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

    ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

  3. 윤은혜 “염산 물총 맞았다”…실명 위기 트라우마 고백

    윤은혜 “염산 물총 맞았다”…실명 위기 트라우마 고백

  4. “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

    “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

  5. 김종국, 결혼 일주일만 “피로감 느끼셨다면 죄송”…무슨 일

    김종국, 결혼 일주일만 “피로감 느끼셨다면 죄송”…무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고