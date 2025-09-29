기사 검색
수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다

입력 :2025-09-29 08:55:07
수정 :2025-09-29 08:55:07
유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처
유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처


가수 겸 배우 수지(본명 배수지·30)가 자신의 샤워 시간이 코미디언 양세찬보다 짧다고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 27일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에는 ‘가을바람은 핑계고’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에는 배우 김우빈과 수지가 게스트로 출연해 MC 유재석, 양세찬과 함께 잠버릇부터 샤워 습관까지 다양한 주제로 대화를 나눴다.

수지는 수면 시간에 대해 “평소 4시간 정도 잔다. 알람도 기상 1시간 전부터 10개 이상 맞춰 둔다”고 말해 주변을 놀라게 했다. 그는 이어 “낮잠을 좋아하는데 일 때문에 못 자니까 1시간 정도 잔다. 그래서 너무 존다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처
유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처


수면 습관에 이어 샤워 시간에 관해 대화하던 중 양세찬은 “15분이 안 걸린다”고 언급했다.

이를 듣고 있던 수지는 “저는 훨씬 빠르다”고 말해 이목을 집중시켰다. 그는 “머리를 말리려면 사실 시간이 좀 더 필요하긴 한데 가끔 현장에서 말릴 수 있다고 했을 때는 샤워 시간이 10분 안쪽”이라고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다.

유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처
유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처


김우빈은 “머리가 긴데 어떻게 그럴 수 있냐”고 놀라워했다. 유재석은 “털털함의 끝판왕”이라고 반응했다.

이에 수지는 “성격이 급해서 그렇다. 폭풍 샤워를 하는 편이다. 그것도 최선을 다하지 않아서 나오는 시간이다”라고 부연했다.

뉴스24
