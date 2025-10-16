기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘짝짓기 예능’서 만난 남녀 혼전임신… 역대급 경사 돌싱커플 누구?

입력 :2025-10-16 08:28:51
수정 :2025-10-16 08:28:51
SBS플러스·ENA 예능 ‘나는 SOLO’(나는 솔로) 방송화면 캡처
SBS플러스·ENA 예능 ‘나는 SOLO’(나는 솔로) 방송화면 캡처


‘짝짓기 예능’에서 이어져 연인으로 발전한 ‘돌싱 커플’이 혼전임신을 했다는 소식이 전해져 관심이 쏠리고 있다.

15일 방송된 SBS플러스·ENA 예능 ‘나는 SOLO’(나는 솔로)에서는 돌싱특집으로 꾸며지고 있는 28기 출연자 중 혼전임신 커플이 나왔다는 긴급 공지가 전해졌다.

이날 오프닝에서 MC들은 20기 광수와 영자, 10기 상철과 22기 정숙의 결혼 소식을 전하며 진심으로 축하했다.

경사는 이게 다가 아니었다. 방송 말미 PD는 “솔로나라에 경이로운 일이 생겼다”라고 전해 궁금증을 모았다.

SBS플러스·ENA 예능 ‘나는 SOLO’(나는 솔로) 방송화면 캡처
SBS플러스·ENA 예능 ‘나는 SOLO’(나는 솔로) 방송화면 캡처


이어진 영상에는 태아 초음파 사진이 공개돼 모두를 깜짝 놀라게 했다. 28기에서 탄생한 커플의 임신 중 아기로, 태명은 ‘나솔이’라고 했다.

흥분한 데프콘은 “시청자 여러분, 그동안 저희가 결혼 커플에 대한 힌트는 드렸는데 아기 심장 박동 듣는 건 처음이다”라며 말했다.

이이경은 “어떤 연애 프로그램에 심장 박동 소리를 듣냐”라며 감격했고, 송해나는 “누군지 궁금해 미치겠다”고 했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘아찔한 공중 곡예’ 태양의 서커스
블핑 제니, 파격 란제리룩 화보
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
돌고 돌고 돌고
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
유부남 애인 ‘중요부위’ 자른 내연녀 체포…‘충격 이유’ 있었다

유부남 애인 ‘중요부위’ 자른 내연녀 체포…‘충격 이유’ 있었다
장도연, ‘박나래 싸움’에 이민 결심?…무슨 일 있었길래

장도연, ‘박나래 싸움’에 이민 결심?…무슨 일 있었길래
“내 재산 다 주다시피 했다”…김영옥, 절친에 사기당한 사연

“내 재산 다 주다시피 했다”…김영옥, 절친에 사기당한 사연
“똥기저귀 놓고 가신 분”…젊은 부부 떠난 식당 테이블 사진에 ‘경악’

“똥기저귀 놓고 가신 분”…젊은 부부 떠난 식당 테이블 사진에 ‘경악’
유진, 상대 여배우 입냄새 폭로…“담배 썩은 냄새”

유진, 상대 여배우 입냄새 폭로…“담배 썩은 냄새”
‘재혼’ 은지원 2세 계획 밝혔다 “시험관 시술 여러 번 해도…”

‘재혼’ 은지원 2세 계획 밝혔다 “시험관 시술 여러 번 해도…”
피부에 난 ‘이것’, 뇌가 보낸 SOS였다…“우울증 조기 신호일 수도”

피부에 난 ‘이것’, 뇌가 보낸 SOS였다…“우울증 조기 신호일 수도”
“누가 올지 궁금” 죽은 척 장례식 열고 화장 직전 깨어난 70대 남성…인도 ‘경악’

“누가 올지 궁금” 죽은 척 장례식 열고 화장 직전 깨어난 70대 남성…인도 ‘경악’
이경규, 알고 보니 기부천사?…“10년 동안 기부 중” 미담 터졌다

이경규, 알고 보니 기부천사?…“10년 동안 기부 중” 미담 터졌다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

    보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

  2. 곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모

    곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모

  3. “혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여

    “혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여

  4. 김송 “작년에 알게 됐다”…50년 만에 밝혀진 ‘혼혈설’

    김송 “작년에 알게 됐다”…50년 만에 밝혀진 ‘혼혈설’

  5. 신현준, 김병만 결혼 축의금으로 ‘1억 6000만원’ 깜짝

    신현준, 김병만 결혼 축의금으로 ‘1억 6000만원’ 깜짝
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브