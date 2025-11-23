이장우♥조혜원, 7년 열애 끝… 오늘 서울 모처서 결혼식

23일 결혼식을 올리는 배우 이장우·조혜원. 조혜원 인스타그램 캡처

배우 이장우(39)와 조혜원(31)이 6년 열애 끝에 23일 결혼한다. 또 한 쌍의 ‘배우 부부’가 탄생한다.이장우와 조혜원은 이날 서울 모처에서 백년가약을 맺고 부부의 연을 맺는다. 결혼식은 비공개로 치러진다.두 사람은 KBS2 주말드라마 ‘하나뿐인 내편’(2018~2019)을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 2023년 6월 교제 사실을 인정한 뒤 공개 열애를 이어왔다.이장우는 방송에서 종종 결혼에 대해 언급했다. 지난해 12월 MBC ‘시골마을 이장우’에서 “내년 결혼 예정”이라고 밝혔으며, ‘나 혼자 산다’에서도 전현무·박나래와 함께하는 ‘팜유 라인’ 하차를 암시하는 발언을 한 바 있다.결혼식을 앞두고 웨딩 사진도 공개됐다.조혜원은 지난 21일 자신의 인스타그램에 “D-2”라는 글과 함께 웨딩 사진 여러 장을 올렸다.공개된 사진에는 이장우와 조혜원이 각각 턱시도와 웨딩드레스를 입고 다정하게 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 이장우는 듬직한 모습을, 조혜원은 단아하면서도 청순한 비주얼을 뽐내 눈길을 끌었다.뉴스24