기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

배우 고원희, 결혼 2년 만에 이혼…“고민 끝에 합의”

입력 :2025-11-25 13:11:15
수정 :2025-11-25 13:11:15
배우 고원희. 매니지먼트 구 제공
배우 고원희. 매니지먼트 구 제공


배우 고원희(31)가 결혼 2년 만에 파경을 맞았다.

고원희 소속사 고스트 스튜디오는 25일 공식 입장문을 통해 “고원희가 신중한 고민 끝에 올해 초 결혼생활을 마무리하기로 합의했다”고 전했다.

이어 “고원희는 결혼식 후 혼인신고를 하지 않았던 상태였다”며 “상대방과 충분한 대화를 통해 각자의 길을 걷기로 결정했다”고 했다.

1994년생인 고원희는 2022년 10월 서울의 한 호텔에서 연상의 사업가와 결혼했다.

고원희는 2010년 ‘우리들체어’ CF로 데뷔해 2013년 JTBC 드라마 ‘궁중잔혹사-꽃들의 전쟁’으로 연기를 시작했다.

이후 ‘별이 되어 빛나리’, ‘최강 배달꾼’, ‘으라차차 와이키키’, ‘오케이 광자매’ 등 다양한 작품에 출연했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
할리우드 스타들의 드레스 자태
거버너스 어워즈
명세빈 “이혼 후 극심한 생활고…가방 팔고 알바까지”

명세빈 “이혼 후 극심한 생활고…가방 팔고 알바까지”
배우 이순재 별세… 한국 방송 역사 함께한 ‘최고령 현역’

배우 이순재 별세… 한국 방송 역사 함께한 ‘최고령 현역’
배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”
“수건 감쌌는데 표정이”…마라톤 女 결승선 논란에 감독 해명

“수건 감쌌는데 표정이”…마라톤 女 결승선 논란에 감독 해명
장영란 한의사 남편, 400평대 병원 폐업 심경 고백 “유명한 아내 믿고 자만”

장영란 한의사 남편, 400평대 병원 폐업 심경 고백 “유명한 아내 믿고 자만”
죽은 줄 알았던 동생…화장 직전 관에서 ‘똑똑’ 발칵 뒤집힌 사연

죽은 줄 알았던 동생…화장 직전 관에서 ‘똑똑’ 발칵 뒤집힌 사연
속초 호텔 23층 창문 밖으로 20대 여성 추락사…경찰 수사

속초 호텔 23층 창문 밖으로 20대 여성 추락사…경찰 수사
결혼 두 달 만에 ‘만삭’… ‘승무원 출신♥’ 47세 럭키가 전한 아내 근황

결혼 두 달 만에 ‘만삭’… ‘승무원 출신♥’ 47세 럭키가 전한 아내 근황
‘79세’ 임현식 “농약 마시고 쓰러져…응급실 실려가”

‘79세’ 임현식 “농약 마시고 쓰러져…응급실 실려가”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘86세’ 전원주, 성욕 솔직 고백 “지금도 남자 품 그리울 때 있어”

    ‘86세’ 전원주, 성욕 솔직 고백 “지금도 남자 품 그리울 때 있어”

  2. 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

    김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

  3. 김우빈과 12월 결혼♥…신민아, 혼전임신설 부른 최근 모습

    김우빈과 12월 결혼♥…신민아, 혼전임신설 부른 최근 모습

  4. 이시영, ‘냉동배아 출산’ 둘째 공개…“오빠의 진짜 찐사랑”

    이시영, ‘냉동배아 출산’ 둘째 공개…“오빠의 진짜 찐사랑”

  5. 던 “세상 가장 사랑하는 사람 떠났다”…추억 사진 공개 ‘먹먹’

    던 “세상 가장 사랑하는 사람 떠났다”…추억 사진 공개 ‘먹먹’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다