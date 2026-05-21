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노유민 ‘6살 연상’ 아내, ‘이혼숙려캠프’ 섭외에 불쾌감 “도대체 몇 번째”

입력 :2026-05-21 16:30:18
수정 :2026-05-21 16:30:18
노유민(왼쪽) 아내 인스타그램 캡처.
노유민(왼쪽) 아내 인스타그램 캡처.


그룹 NRG 노유민의 아내가 JTBC 프로그램 ‘이혼숙려캠프’의 반복적인 섭외 제안에 불쾌감을 드러냈다.

21일 노유민의 아내 A씨는 인스타그램에 ‘이혼숙려캠프’ 제작진으로부터 받은 사과 문자메시지 캡처를 올리며 “저희(부부) 사이 좋아요”라고 적었다.

문자메시지에는 “안녕하세요. JTBC ‘이혼숙려캠프’ 제작진입니다. 우선 해당 메시지를 받고 기분이 상하셨다면 진심으로 사과드립니다”라고 적혀 있었다.

A씨는 “도대체 몇 번째인지”라며 “랜덤으로 그냥 막 보내시나봐요”라고 여러 차례 섭외 제안을 받았음을 드러냈다.

이어 “(부부 간에) 가끔 짜증날 때도 있지만 이혼할 정도는 아니구요. 죽을 때까지 데리고 살 거니까 그만 보내세요, 제작진분들”이라고 덧붙였다.

‘이혼숙려캠프’는 이혼 위기 부부들의 55시간 관계 회복 프로젝트를 담은 프로그램이다.

노유민은 지난 2011년 6세 연상의 아내와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

온라인뉴스부
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