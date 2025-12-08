기사 검색
갑질 의혹 개그우먼 박나래 방송활동 중단 선언

입력 :2025-12-08 14:11:02
수정 :2025-12-08 14:11:02
매니저들에 대한 갑질과 불법의료행위를 받았다는 의혹에 휩싸였던 개그우먼 박나래가 방송활동 중단을 선언했다.

박나래는 8일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송활동을 중단하기로 결심했다”는 글을 올렸다. 방송 중단 선언으로 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’, tvN ‘놀라운 토요일’ 등 현재 참여하고 있는 모든 프로그램에서 하차할 전망이다.

박씨는 SNS에 “어제서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들을 풀 수 있었다”고 설명했다. 그는 “여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다”며 “그 동안 저를 믿고 응원해주신 여러분들께 다시 한 번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 덧붙였다.

KBS 21기 공채 개그맨으로 데뷔한 박나래는 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’, ‘구해줘 홈즈’ 등을 통해 인기를 얻었다. 2019년 MBC 연예대상에서 대상을 받았고, 이듬해 백상예술대상 TV부문 여자 예능상을 차지힌 바 있다.


이은주 기자
