[포토] 아이브 장원영 ‘빛나는 뒤태’

입력 :2025-12-08 13:59:09
수정 :2025-12-08 15:16:46
아이브 장원영, 아름다운 뒤태
아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.8 뉴스1
아이브 장원영, 옆태도 아름다워
아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.8 뉴스1
아이브 장원영, 너무 아름다워서 반칙
아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에 참석하고 있다. 2025.12.8 뉴스1
아이브 장원영, 걸어오는 바비인형
아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에 참석하고 있다. 2025.12.8 뉴스1
아이브 장원영, 깜찍하게 윙크
아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.8 뉴스1
아이브 장원영, 클로즈업을 부르는 아름다움
아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.8 뉴스1
아이브 장원영, 아름다운 미소
아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.8 뉴스1
아이브 장원영, 천상계 미녀
아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.8 뉴스1
아이브 장원영, 눈빛에 빠져들어
아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.8 뉴스1




아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다.


온라인뉴스부
