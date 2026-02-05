기사 검색
[포토] 스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이

입력 :2026-02-05 13:28:26
수정 :2026-02-05 13:28:26
인플루언서 강남걸(한나)이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크 2026 F/W ‘한나신’ 컬렉션 쇼에 참석하고 있다. 2026.2.5
뉴스1
배우 이열음이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크 2026 F/W ‘한나신’ 컬렉션 쇼에 참석하고 있다. 2026.2.5
뉴스1
배우 공민정이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크 2026 F/W ‘한나신’ 컬렉션 쇼에 참석하고 있다. 2026.2.5
뉴스1
배우 카슨이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크 2026 F/W ‘한나신’ 컬렉션 쇼에 참석하고 있다. 2026.2.5
뉴스1
배우 송지우가 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크 2026 F/W ‘한나신’ 컬렉션 쇼에 참석하고 있다. 2026.2.5
뉴스1




배우, 인플루언서 등 스타들이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크 2026 F/W ‘한나신’ 컬렉션 쇼에 참석하고 있다.


