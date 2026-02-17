기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘수십억 자산가’ 전원주, 집 쓰레기 200리터 충격…“못 버린다” 절규

입력 :2026-02-17 23:02:19
수정 :2026-02-17 23:02:19
전원주 유튜브 채널 ‘전원주인공’
전원주 유튜브 채널 ‘전원주인공’


수십억 원 자산가로 알려진 배우 전원주의 집에서 상당량의 쓰레기가 나왔다.

17일 전원주 유튜브 채널 ‘전원주인공’ 제작진은 전원주 며느리에게 “(누리꾼들이) 유튜브 영상 보니까 집이 지저분하다고 하더라. 이참에 정리하려고 하는데 (전원주를) 설득해달라”고 청했다.

이에 전원주는 “다 버릴 거 아니냐. 버리는 건 내가 못 해”라며 날 선 반응을 보였다.

긴 설득 끝에 전원주는 청소를 승낙했지만, 제작진이 물건을 버리기 시작하자 “놔두라고”라며 소리를 지르기도 했다.

우여곡절 끝에 제작진은 10년 전 달력, 유통기한이 훨씬 지난 비타민, 망가진 CD플레이어 등을 쓰레기봉투에 담았다.

하지만 전원주는 끝까지 “아깝다”며 쉽게 놓지 못했다. 그는 “다 없어지니까 내 재산이 없어지는 것 같다”라고 씁쓸해했다.

장시간 끝에 청소가 끝났고, 200리터 이상의 쓰레기가 쌓였다.

전원주는 깔끔해진 식탁에서 며느리와 식사하며 고마움과 흡족함을 드러냈다.

한편 전원주는 주식 30억 원, 현금 10억 원 그리고 서울 신촌 건물, 청담동 아파트 등을 보유 중인 것으로 알려졌다.

전원주 유튜브 채널 ‘전원주인공’
전원주 유튜브 채널 ‘전원주인공’


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
전원주가 처음에 청소를 하는 것에 대해 보인 반응은?
인기기사
이프아이 “행복 가득한 한 해 되세요”
“사람이야 인형이야” 장원영, 역대급 미모 갱신
‘미소 뿜뿜’ 카리나
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유
“남친이 크리스마스에 같은 멤버 언니와 외박”…이미주, 충격 폭로했다

“남친이 크리스마스에 같은 멤버 언니와 외박”…이미주, 충격 폭로했다
약혼했으면 강간해도 무죄?…약혼녀 엘리베이터서 ‘질질’ 충격 사건, 中법원 판단은

약혼했으면 강간해도 무죄?…약혼녀 엘리베이터서 ‘질질’ 충격 사건, 中법원 판단은
바닷가서 ‘이것’ 먹고 경련 일으키며 쓰러져… 결국 사망한 ‘20만 팔로워’ 필리핀 여성

바닷가서 ‘이것’ 먹고 경련 일으키며 쓰러져… 결국 사망한 ‘20만 팔로워’ 필리핀 여성
“불길한 일” 모두 피했는데 ‘84억’…교사 관둔 20대 대박 난 사연

“불길한 일” 모두 피했는데 ‘84억’…교사 관둔 20대 대박 난 사연
“12살 소녀가 3일간 최소 5명 접대”…성매매 업소 불법 취업에 日 발칵

“12살 소녀가 3일간 최소 5명 접대”…성매매 업소 불법 취업에 日 발칵
“파리에 물려 사망” 충격…60대 남성 죽음에 ‘공포 확산’ 진실은

“파리에 물려 사망” 충격…60대 남성 죽음에 ‘공포 확산’ 진실은
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

    조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  3. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  4. 장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

    장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

  5. 홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

    홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에