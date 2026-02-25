기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

입력 :2026-02-25 08:22:53
수정 :2026-02-25 08:22:53
SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처
SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처


배우 김지훈(44)이 촬영 중인 드라마에서 김혜수(55)를 아내로 두고 조여정(45)과 불륜을 저지르는 캐릭터를 맡았다고 밝혔다.

지난 23일 방송된 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’에는 김지훈이 게스트로 출연했다.

이날 김지훈은 쿠팡플레이 드라마 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’를 촬영 중이라고 근황을 전하면서 “김혜수와 부부인데 조여정과 바람피운다. 불륜 드라마다”라고 파격적인 내용을 공개했다.

김지훈은 “제목만 들어도 이 드라마의 내용이 상상되지 않나. 촬영은 올해 1월부터 시작해서 지금 한창 불륜을 저지르고 있다”고 설명했다.

이를 들은 탁재훈은 “김혜수 내놔. 내 혜수야”라며 분노해 웃음을 자아냈다.

SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처
SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처


이수지는 “실제라면 김혜수와 조여정 중에 누굴 선택할 거냐. 누가 더 취향이냐”고 물었다. 김지훈은 “너무 어렵다”면서 “둘 다 갖고 싶다”고 답했다.

탁재훈은 “남자 주인공이 나쁜 놈이지”라면서도 “난 조여정이랑 결혼했는데 김혜수랑 바람피우고 싶다”고 말해 또 한 번 현장을 웃음바다로 만들었다.

‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 충돌 블랙 코미디다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김지훈이 촬영 중인 드라마는 어느 플랫폼에서 방송되나?
인기기사
‘공주님’ 장원영
아이브 안유진, ‘상큼한 미모’
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들
장원영, 공주님 재질
안유진·장원영, 여신이 둘
장원영, 춤추는 K-바비
장원영, 오늘 미모 오케이
장원영 ‘블랙홀’
장원영, MZ 아이콘
장원영, CG같은 미모
장원영, 천년돌의 위엄
아이브 장원영, 인형
장원영, 예쁨
탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백
‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”
가슴·눈 등 성형수술 13번 한 女연예인, 심각한 부작용 때문에… “눈 안 감겨”

가슴·눈 등 성형수술 13번 한 女연예인, 심각한 부작용 때문에… “눈 안 감겨”
군대서 수천만원 모으더니…김구라 아들, ‘뜻밖의 결정’ 내렸다

군대서 수천만원 모으더니…김구라 아들, ‘뜻밖의 결정’ 내렸다
사패산 터널서 발견된 ‘금 100돈 팔찌’…1억 주인 나타났다

사패산 터널서 발견된 ‘금 100돈 팔찌’…1억 주인 나타났다
서장훈, 방송 중 방문한 실버타운에서 외할머니 흔적 ‘오열’

서장훈, 방송 중 방문한 실버타운에서 외할머니 흔적 ‘오열’
트럼프 사정없는 주먹질에 넉다운 된 캐나다 선수… ‘조롱 영상’ 직접 올렸다

트럼프 사정없는 주먹질에 넉다운 된 캐나다 선수… ‘조롱 영상’ 직접 올렸다
함께 길 건너다 차에 ‘쾅’…쓰러진 친구 금목걸이·팔찌 챙긴 남성에 中 공분

함께 길 건너다 차에 ‘쾅’…쓰러진 친구 금목걸이·팔찌 챙긴 남성에 中 공분
“열달간 양팔 묶어놔”…‘불법 강박’ 정신병원서 30대女 추락사

“열달간 양팔 묶어놔”…‘불법 강박’ 정신병원서 30대女 추락사
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. 심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

    심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

  3. 최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

    최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

  4. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를