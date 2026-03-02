[포토] 이채영, 속옷 없이 재킷만…파격 패션 ‘눈길’

사진=이채영 SNS

배우 이채영이 파격 패션을 선보여 눈길을 끌었다.이채영은 지난달 28일 자신의 SNS를 통해 입술 모양의 이모티콘과 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 그는 속옷 없이 레드 재킷만 걸친 과감한 모습으로 섹시하면서도 세련된 매력을 발산했다. 벽에 기댄 채 카메라를 응시하는 눈빛은 도시적인 분위기와 카리스마를 동시에 자아내며 시선을 사로잡았다.함께 공개된 또 다른 사진에는 촬영 현장에서 메이크업을 받는 비하인드 모습이 담겼다. 카메라 모니터를 통해 포착된 옆모습은 오뚝한 콧날과 날렵한 턱선 등 무결점 이목구비를 자랑했다.한편 이채영은 2007년 드라마 ‘마녀유희’로 데뷔했다. 이후 ‘아내가 돌아왔다’, ‘천추태후’, ‘로열 패밀리’, ‘가족의 탄생’, ‘뻐꾸기 둥지’ 등 다양한 작품에 출연했다. 최근에는 SBS 예능 ‘골 때리는 그녀들’에 출연하며 활약 중이다.온라인뉴스부