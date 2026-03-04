기사 검색
‘육상 여신’ 김민지, 시술 전 과거 얼굴 어땠길래 “괴랄해”… 성형설 해명은

입력 :2026-03-04 09:25:57
수정 :2026-03-04 09:25:57
유튜브 채널 ‘김민지’ 캡처
유튜브 채널 ‘김민지’ 캡처


‘육상 여신’, ‘육상 카리나’ 등 별명을 보유한 육상선수 김민지(29)가 성형설에 대해 해명했다.

김민지는 지난달 28일 자신의 유튜브 채널에 ‘솔로지옥5 큐앤에이 하랬더니 돌아버린 김민지 Q＆A’라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 김민지는 “이 얘기 진짜 하고 싶었다”며 성형설에 대해 언급했다.

그는 성형설이 불거지게 된 자신의 과거 사진과 관련, “성형 진짜 안 했다. 그 사진 보면 괴랄하다. 너무 놀랐다”며 스스로도 자신의 사진을 믿지 못하겠다는 반응을 보였다.

유튜브 채널 ‘김민지’ 캡처
유튜브 채널 ‘김민지’ 캡처


김민지는 “어떤 상황이었냐면 교정기를 갓 하면 입이 이만큼 튀어나오는 거 아냐”며 교정기를 처음 낀 상황이라 원래와는 확 다른 얼굴이었다고 해명했다.

이어 “교정만으로 예뻐지는 사람이 어딨나. 필러 좀 맞았다. 코도 이마도 필러다”라고 예뻐진 비결을 솔직하게 털어놨다.

김민지는 “저도 제가 교정하고 필러 조금 맞았다고 예뻐질 줄 알았겠나. 저도 이렇게 예뻐질 줄 몰랐다”라며 예뻐진 자신의 얼굴에 흡족해했다.

한편 김민지는 지난 1월 공개된 넷플릭스 짝짓기 예능 ‘솔로지옥’ 시즌5에 출연해 화제를 모았다.

