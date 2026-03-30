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“김희철, 주변에 여자 많았다”…과거 폭로해버린 절친 연예인

입력 :2026-03-30 10:24:31
수정 :2026-03-30 10:24:31
SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면
SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면


SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면
SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면


배우 이연희가 그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철의 과거를 폭로했다.

29일 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연한 이연희는 “SM엔터테인먼트에서 희철 오빠와 연습생 시절을 함께 보냈다”며 기억을 떠올렸다.

신동엽이 “그 당시 희철이는 여기저기서 듣기로 파격적이었다”고 언급하자, 이연희는 “본인만의 취향이 독특했고, 주변에 여자친구가 많았다”고 폭로했다.

이연희는 “희철 오빠가 말도 잘 하고 재미있었다. 나는 말수가 없는 편이라 낯을 가렸는데 오빠가 편하게 대해주고 나를 데리고 다니면서 밥도 사줬다”고 떠올렸다.

한편 이날 서장훈은 “어머님들이 이연희씨한테 관심을 가지시는 것 같아서 말씀드리자면, 이연희씨는 이미 결혼했다. 벌써 7년 차다. 그리고 19개월 아이의 엄마”라고 말해 모벤져스를 놀라게 했다.

서장훈은 “이연희씨 남편이 결혼 전 주변에 이연희씨와 사귄다고 밝혔는데 아무도 안 믿었다고 하더라. 그래서 실물을 보여주니 그제야 믿었다고 하더라”라고 덧붙였다.

이연희는 “실제로 보시면서도 좀 믿지 않는 얼굴들이었다”고 전해 웃음을 더했다.

권윤희 기자
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