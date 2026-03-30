[포토] 블랙핑크 리사, 비키니 입고 물구나무 ‘시선 강탈’

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 리사가 발리에서의 일상을 공개한 매체는? SNS 잡지

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 발리에서의 여유로운 일상을 공개하며 뜨거운 관심을 모으고 있다.리사는 지난 26일 자신의 SNS에 “Go Bali?”라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 이국적인 풍경을 배경으로 휴식을 즐기며 다양한 스타일링을 선보였다.그는 오렌지와 그린 컬러가 어우러진 스트라이프 비키니를 입고 잔디밭 위에서 물구나무를 서는 고난도 동작을 선보였다. 다리를 교차한 채 균형을 잡는 모습은 장난기 넘치는 매력과 함께 탄탄한 몸매를 동시에 드러내 감탄을 자아냈다.패션 감각 역시 돋보였다. 블랙 레이스 톱에 핑크 이너를 레이어드하고 루즈한 데님 팬츠를 매치해 힙하면서도 감각적인 스타일을 완성했다. 또 다른 사진에서는 낙조를 배경으로 블랙 오프숄더 톱과 브라운 스커트를 착용해 한층 차분하고 우아한 분위기를 연출했다.화이트 미니 드레스를 입고 바다 앞에 선 모습에서는 청순한 매력까지 더해지며, 한 사람 안에 공존하는 다채로운 콘셉트를 완벽하게 소화해냈다.한편 블랙핑크는 지난 2월 27일 세 번째 미니 앨범 ‘DEADLINE’을 발매하며 컴백했다.온라인뉴스부