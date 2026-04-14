기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

56세 조혜련 “8kg 감량해 26세 몸매”…4개월간 ‘이 음식’ 끊었다

입력 :2026-04-14 15:27:25
수정 :2026-04-14 15:27:25
연극 ‘리타 길들이기’ 조혜련.<br>사진=극단두레
연극 ‘리타 길들이기’ 조혜련.
사진=극단두레


개그우먼 조혜련이 배역을 위해 8kg 감량에 성공하며 화제를 모으고 있다.

14일 공개되는 유튜브 예능 ‘간절한입’에는 연극 무대에서 활약 중인 조혜련이 출연해 다이어트 근황을 공개한다.

최근 연극 ‘리타 길들이기’의 주연을 맡은 조혜련은 26세 주인공 ‘리타’ 역을 소화하기 위해 파격적인 다이어트를 감행했다. 현장을 찾은 MC 김지유가 그의 변신에 감탄하자 조혜련은 “현재 허리가 24인치”라고 인증해 놀라움을 자아냈다.

그는 “연극 속 캐릭터인 리타가 26세 설정인데 내 나이가 56세다. 이 작품이 너무 하고 싶은데 젊음이 조건이었다”며 독하게 관리를 할 수밖에 없었던 이유를 설명했다.

조혜련이 꼽은 감량의 핵심은 ‘식습관의 변화’였다. 그는 “연극 20대 캐릭터를 완벽히 소화하고 싶어 독하게 관리했다”며 “4개월간 밀가루를 끊었고 8㎏ 정도 체중이 줄었다”고 밝혔다.

사진=유튜브 예능 ‘간절한입’
사진=유튜브 예능 ‘간절한입’


조혜련처럼 밀가루를 끊는 ‘글루텐 프리’ 식단은 체내 염증 수치를 낮추고 인슐린 분비를 안정시켜 복부 지방 축적을 막는 데 효과가 있다. 혈당 수치가 급격히 오르내리는 ‘혈당 롤러코스터’ 현상을 방지해 과도한 식욕을 억제한다. 또한 소화 기능을 개선하고 전반적인 신체 컨디션 회복에도 기여한다.

성공적인 무대 후 조혜련이 향한 곳은 8개월간 끊었던 ‘최애’ 메뉴 곱창집이었다. 다이어트를 위해 8개월 가까이 최애 음식이라는 곱창을 끊었다는 그는 소곱창을 산처럼 쌓아 올리는 ‘먹방’으로 김지유를 놀라게 했다.

20대의 몸매를 되찾은 조혜련의 다이어트 성공기와 먹방은 14일 오후 6시 30분 유튜브를 통해 확인할 수 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
조혜련이 8kg 감량을 결심한 주된 이유는?
인기기사
제니, 레드 슈트와 선글라스 ‘강렬한 아우라’
마마무 솔라, 파격 비키니로 드러낸 건강미
강렬한 레드카펫 패션
‘방시혁 美 목격담’ 과즙세연, 열애 공식 인정…“나이차 뛰어넘어”

‘방시혁 美 목격담’ 과즙세연, 열애 공식 인정…“나이차 뛰어넘어”
“캠핑장에 왜 저걸” “개념없다”…백지영♥정석원, 논란 터졌다

“캠핑장에 왜 저걸” “개념없다”…백지영♥정석원, 논란 터졌다
강민경 “여러분, 저 결혼해요” 발표…순백의 드레스 자태

강민경 “여러분, 저 결혼해요” 발표…순백의 드레스 자태
‘부친상’ 이효리 곁 지켰다…이상순, 라디오 DJ 자리도 비워

‘부친상’ 이효리 곁 지켰다…이상순, 라디오 DJ 자리도 비워
심권호, 간암 수술 근황…“확연히 달라진 안색”

심권호, 간암 수술 근황…“확연히 달라진 안색”
130억 세금 납부한 차은우…지드래곤이 보인 뜻밖의 반응

130억 세금 납부한 차은우…지드래곤이 보인 뜻밖의 반응
“기저귀·석고보드 뜯어먹으며 버텼다” 30대 부모 방치에 2살 아기 사망…美 ‘충격’

“기저귀·석고보드 뜯어먹으며 버텼다” 30대 부모 방치에 2살 아기 사망…美 ‘충격’
‘엉덩이까지 노출’…신화 이민우, 누드집 공개

‘엉덩이까지 노출’…신화 이민우, 누드집 공개
‘동물원 탈출’ 늑구 드디어 발견…야산서 포획 위해 대치 중

‘동물원 탈출’ 늑구 드디어 발견…야산서 포획 위해 대치 중
인기 클릭
Weekly Best

  1. 하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

    하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

  2. “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

    “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

  3. ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

    ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

  4. “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

    “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

  5. ‘뇌출혈’ 이진호, 생활고에 중환자실 입원비 못 내… 2800만원 건보료 체납 여파

    ‘뇌출혈’ 이진호, 생활고에 중환자실 입원비 못 내… 2800만원 건보료 체납 여파
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
강렬한 레드카펫 패션

강렬한 레드카펫 패션

할리우드 스타들이 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 이집션 극장에서 열린 넷플릭스 TV 시리즈 ‘성난 사람들’(Beef)
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 7일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 할리우드의 TCL 차이니즈 극장에서 열린 HBO ‘유포리아(Euphor