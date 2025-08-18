윤민수 “전처와 동거중”…이혼 후 근황 공개에 ‘충격’

SBS ‘미운우리새끼’ 방송화면 캡처

김민지 인스타그램

가수 윤민수가 전처 김민지와의 특별한 근황을 전해 화제가 됐다.17일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 윤민수의 일상이 선공개됐다. 이날 윤민수는 호피 무늬 잠옷 차림으로 등장해 시선을 끌었고, 모벤져스 출연진은 그의 파격적인 모습에 놀라움을 감추지 못했다.윤민수는 지난해 결혼 18년 만에 이혼 소식을 알리며 큰 화제를 모았다. 그는 방송에서 “이혼 기사가 난 건 지난해지만, 실제 서류 정리가 된 건 두 달 전”이라고 털어놨다.이어 “우리는 어렸을 때 너무 일찍 결혼했다. 지금도 연락을 하고, 아직도 같이 지내고 있다”고 밝혀 출연진을 충격에 빠뜨렸다.방송에서는 윤민수가 방 전등이 깜빡거리자 “전구 남은 거 있어? 자나?”라며 누군가에게 말을 거는 장면이 전파를 탔다. 자막에는 ‘후 엄마 방’이라고 표시돼 전처와 여전히 한 집에 머물고 있음을 짐작케 했다.두 사람은 이혼 발표 이후에도 아들 윤후의 졸업식에 함께 참석했으며, 지난 5월에는 가족 해외여행까지 다녀온 사실이 알려지며 화제를 모았다.나란히 식당에 앉아 웃는 모습이 공개되자 일부 네티즌은 “아메리칸 스타일이다” “어떻게 같이 살지?” “여행도 가더니 아직도 동거 중이네” 등의 반응을 보이며 놀라움을 드러냈다.윤민수의 파격적인 근황은 방송 본편을 통해 공개될 예정이다.뉴스24