“남산 기운 받아야 한다” 굿판 벌이고 살풀이춤 춘 男배우

입력 :2025-08-19 16:47:44
수정 :2025-08-19 16:47:44
SBS ‘틈만 나면,’ 차태현
SBS ‘틈만 나면,’ 차태현


배우 차태현이 SBS 예능 프로그램 ‘틈만 나면,’ 시즌3 마지막 게임에 나서며 승리를 간절히 기원한다.

19일 방송되는 ‘틈만 나면,’은 35회로 시즌3을 마무리한다.

2MC 유재석, 유연석과 함께 ‘틈 친구’로 차태현, 장혁이 출격한다.

이날 방송에서 네 사람은 ‘필승’ 탁구 게임을 벌인다.

유재석, 유연석은 지난 시즌2에서 단 3번 만에 3단계 ‘올킬’ 신기록을 경신한 차태현과의 피날레를 떠올리며 “우리 그때 잘하지 않았냐”며 잔뜩 기대한다.

SBS ‘틈만 나면,’
SBS ‘틈만 나면,’


특히 ‘한 방의 사나이’ 유연석은 “내가 탁구에 일가견이 있다”며 자신만만하게 나선 후 범상치 않은 스매싱 실력을 선보여 모두의 시선을 사로잡는다. 유재석마저 “연석아 네가 오늘 에이스”라며 게임을 맡겨 ‘MC 아들’ 유연석을 함박웃음 짓게 한다.

차태현은 행운을 불러오겠다며 즉석 굿판을 벌인다. 차태현은 게임 중 돌연 “남산의 기운을 받아야 해”라며 틈 주인의 무용복을 빌려 입고, 성공 기원 살풀이춤을 추며 웃음을 자아낸다.

유재석이 ”도사님이 나가신다“며 추임새를 더하고, 장혁까지 ”마지막 한 번 멋지게 장식해야지“라며 응원 춤사위를 보태 폭소를 자아낸다.

SBS ‘틈만 나면,’
SBS ‘틈만 나면,’


‘틈만 나면,’은 이날 오후 9시 방송된다.

