기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

입력 :2025-08-21 13:30:45
수정 :2025-08-21 13:30:45
SBS ‘마이턴’ 방송 캡처
SBS ‘마이턴’ 방송 캡처


SBS ‘마이턴’ 방송 캡처
SBS ‘마이턴’ 방송 캡처


가수 겸 방송인 탁재훈이 28살 연상 배우 김용림과의 열애 사실을 유쾌하게 공개했다.

21일 공개된 SBS ‘마이턴’ 선공개 영상에서 탁재훈은 김용림의 손을 잡고 등장해 출연진에게 “사실 너희들에게 할 말이 있다. 인사해라, 용림이 내 여자친구다”라며 깜짝 발표했다.

김용림 역시 “부끄럽지만 재훈씨와 잘 만나고 있다”고 화답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

탁재훈은 “경규 형한테는 말하지 말고 너희만 알고 있어라. 너희한테는 꼭 얘기해야 할 것 같았다”고 덧붙이며 상황극에 몰입하는 모습을 보였다. 출연진 이수지가 김용림을 ‘할머니’라고 부르자 “할머니라고 하지 마라”고 단호히 말해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

첫 만남에 대해서는 “‘돌싱포맨’에서 인연을 맺었다”고 설명했으며, 열애 기간은 “투투다. 22일째 연애 중”이라고 밝혔다. 이어 “나이 차이는 좀 나지만 충분히 극복했다”며 김용림의 애칭이 ‘리미’임을 공개하기도 했다.

이를 지켜보던 추성훈은 “우리가 응원해 줘야 할 것 같다”며 너스레를 떨었다.

한편, ‘마이턴’은 트롯돌 프로젝트를 가장한 무근본 페이크 리얼리티 예능으로 이경규, 탁재훈, 추성훈, 이수지, 김원훈, 박지현, 남윤수가 출연해 각기 다른 매력을 선보인다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’
“머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’

“머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’
아들상 5년 만에 ‘임신 발표’…오나미도 눈물바다

아들상 5년 만에 ‘임신 발표’…오나미도 눈물바다
빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”
김태희 “제 자신을 갈아넣었다”…육아 스트레스에 ‘오열’

김태희 “제 자신을 갈아넣었다”…육아 스트레스에 ‘오열’
“한동안 끊었는데…” 박수홍, 수면제 먹고 토했다

“한동안 끊었는데…” 박수홍, 수면제 먹고 토했다
비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?

비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?
“설렁탕에 깍두기 장면 최고”…李대통령, ‘케데헌’ 감독·트와이스 만났다

“설렁탕에 깍두기 장면 최고”…李대통령, ‘케데헌’ 감독·트와이스 만났다
“정강이 차고 뺨 때려” 발달장애인 상습폭행 의혹…지원센터 직원 입건

“정강이 차고 뺨 때려” 발달장애인 상습폭행 의혹…지원센터 직원 입건
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

    김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

  2. “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

    “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

  3. 김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

    김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

  4. 김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

    김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

  5. 김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

    김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인