기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“결혼 임박” 곽튜브, 5살 연하 직장인 여자친구 최초공개

입력 :2025-08-23 13:39:02
수정 :2025-08-23 13:39:02
EBS ‘곽준빈의 기사식당’ 캡처
EBS ‘곽준빈의 기사식당’ 캡처


MBN ‘전현무계획2’ 방송화면
MBN ‘전현무계획2’ 방송화면


유튜버 곽튜브(곽준빈)가 공개 연애 사실을 털어놨다.

22일 방송된 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획2’에서는 전현무와 곽튜브가 배우 정성일과 함께 경기도 안산 대부도를 찾아 지역 맛집을 탐방하는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 곽튜브는 전현무의 질문에 “여자친구가 있다”며 “직장인이고 나보다 다섯 살 어리다”고 밝혔다. 이어 “여자친구와는 싸우지 않는다. 내가 다 양보한다”고 덧붙였다.

전현무는 “너 여기 여자친구랑 올 것 같다”며 계속해서 질문을 던졌고, 곽튜브는 “데이트할 때 맛집을 많이 배웠다”고 너스레를 떨었다.

함께 출연한 정성일은 무명 시절 경험을 돌아보며 “대리운전, 발렛, 카페 아르바이트 등 운전으로 하는 아르바이트를 많이 했다”고 말했다.

그는 “‘더 글로리’ 방송 후에도 생활을 위해 쿠팡 배달 알바를 했다”며 “정산은 받았지만 큰돈은 아니었다. 지금은 아르바이트를 안 해도 생활할 수 있는 정도”라고 고백했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
‘최악의 살인마’ 유영철 뺨칠 ‘10대 악마’… 용인 모텔 살인사건

‘최악의 살인마’ 유영철 뺨칠 ‘10대 악마’… 용인 모텔 살인사건
호텔서 성관계 중 사망한 유부남, 불륜녀는 결국…‘기막힌 사연’

호텔서 성관계 중 사망한 유부남, 불륜녀는 결국…‘기막힌 사연’
“면도날 삼킨 듯한 고통” 日서 급증…한국도 7주 연속 늘었다

“면도날 삼킨 듯한 고통” 日서 급증…한국도 7주 연속 늘었다
“점심 먹고 또 뻗었다” 범인은 바로 ‘이 음식’…밥상에 숨은 ‘졸음 폭탄’은

“점심 먹고 또 뻗었다” 범인은 바로 ‘이 음식’…밥상에 숨은 ‘졸음 폭탄’은
한국인 몰리는 ‘이 나라’…“외국인이면 공짜” 항공권 뿌린다

한국인 몰리는 ‘이 나라’…“외국인이면 공짜” 항공권 뿌린다
뺨 맞으며 “하나, 둘” 흐느낀 여중생…13세 ‘촉법소년’ 결국

뺨 맞으며 “하나, 둘” 흐느낀 여중생…13세 ‘촉법소년’ 결국
‘전과 17범’ 대선 후보, 18범 되나…‘미라클 코인’ 투자하라더니 철창행

‘전과 17범’ 대선 후보, 18범 되나…‘미라클 코인’ 투자하라더니 철창행
“20대 아니라고?” 58세男, ‘시술 없이’ 팽팽 피부…비결은 먹는 ‘이것’

“20대 아니라고?” 58세男, ‘시술 없이’ 팽팽 피부…비결은 먹는 ‘이것’
‘세계 최고령’ 116세 英 할머니…장수 비결은 “‘네’라고 대답하세요”

‘세계 최고령’ 116세 英 할머니…장수 비결은 “‘네’라고 대답하세요”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

    김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

  2. 김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

    김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

  3. 김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

    김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

  4. “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

    “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

  5. “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

    “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인