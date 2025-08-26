기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“항상 꿈꾸던 게 있었다”…김응수, MBC 사장 출마한다

입력 :2025-08-26 15:22:22
수정 :2025-08-26 15:22:22
배우 김응수 MBC ‘라디오스타’
배우 김응수 MBC ‘라디오스타’


배우 김응수가 ‘라디오스타’에서 MBC 사장 출마 선언부터 할리우드 진출 비하인드까지 솔직한 입담을 펼친다.

27일 방송되는 MBC ‘라디오스타’에는 김응수, 신화 김동완, 코요태 빽가, 뮤지컬 배우 김호영이 출연해 ‘K-아재 흥행 헌터스’ 특집으로 꾸며진다.

김응수는 “항상 꿈꾸던 게 있었다”며 MBC 사장 출마를 공개 선언해 스튜디오를 놀라게 한다. 그는 수많은 드라마 흥행에 기여한 자신감을 내비치며 “연예대상 대상 수상보다 MBC 사장이 더 쉽다”는 폭탄 발언으로 현장을 웃음바다로 만들었다.

또 최근 손석구, 최희서와 함께한 할리우드 영화 촬영 뒷이야기를 공개한다. 비자 발급 문제로 대본을 불태웠던 사연부터 “김응수 아니면 안 된다”는 감독의 러브콜로 결국 합류하게 된 과정을 전하며 웃음과 놀라움을 안겼다. 영화 ‘타짜’에서 아귀 역 제안을 받았던 비하인드, “묻고 더블로 가” 애드리브 탄생 비화 등도 풀어놓는다.

이날 방송에서는 서천군 맥문동 축제 홍보대사로 활약 중인 김응수가 트로트와 MZ 버전으로 재탄생한 테마송 무대를 꾸미며 흥을 돋운다. 또한 두 딸 자랑을 늘어놓던 그는 “숨겨둔 셋째 딸이 있다”고 깜짝 고백해 스튜디오를 술렁이게 했다는 후문이다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
BTS 뷔, 오타니와 빛나는 투 샷
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”

김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”
“아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

“아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’
“촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다

“촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다
잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”

잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”
차은우도 간 군대…장원영 “동반입대” 최고미녀 여군됐다

차은우도 간 군대…장원영 “동반입대” 최고미녀 여군됐다
“딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화

“딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화
도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”

도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”
정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”
성폭행 누명 벗은 김건모, 6년 만에 ‘기쁜 소식’ 전했다

성폭행 누명 벗은 김건모, 6년 만에 ‘기쁜 소식’ 전했다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

    “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

  2. 박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’

    박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’

  3. “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

    “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

  4. 빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

    빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

  5. 이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

    이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인