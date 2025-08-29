기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

입력 :2025-08-29 08:51:37
수정 :2025-08-29 08:51:37
SBS ‘한탕 프로젝트-마이 턴’ 캡처
SBS ‘한탕 프로젝트-마이 턴’ 캡처


SBS ‘한탕 프로젝트-마이 턴’ 캡처
SBS ‘한탕 프로젝트-마이 턴’ 캡처


격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 3억 원대 다이아 귀걸이를 잃어버리며 경찰이 출동하는 해프닝이 벌어졌다.

지난 28일 방송된 SBS 예능 ‘한탕 프로젝트-마이 턴’에서는 추성훈의 귀걸이 분실 사건이 전파를 탔다. 방송에서 남윤수가 “형님, 오늘 귀걸이 한쪽만 끼셨다”라고 말하자 추성훈은 뒤늦게 8캐럿 다이아 귀걸이 한쪽이 사라진 사실을 알게 됐다. 그는 “남은 쪽은 5캐럿짜리인데 잃어버린 건 3억 원 정도 한다”고 설명해 모두를 놀라게 했다.

숙소를 샅샅이 수색했지만 귀걸이는 나오지 않았고, 추성훈은 마지막까지 방에 있던 탁재훈을 의심했다. 억울함을 호소한 탁재훈은 경찰 조사까지 받게 됐으나, 결국 사건의 열쇠는 이경규에게 있었다. 숙소에 뒤늦게 나타난 이경규가 주머니에서 귀걸이를 꺼내 보이며 “네가 흘려놔서 챙겨놨다”고 해명한 것.

그러나 경찰은 도난 신고가 접수된 상황에서 이경규의 진술이 불명확하다고 판단해 조사가 필요하다며 연행했다. 이경규는 “이건 오해다. 나 경찰서 한 달에 몇 번을 가냐”며 억울함을 토로했지만 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 방송에서는 뽕탄소년단 멤버들 사이 갈등도 이어졌다. 남윤수가 “팀에 민폐만 끼친다”며 돌연 탈퇴를 선언하면서 분위기가 급격히 얼어붙었고, 제작진은 향후 팀의 행보에 긴장감을 더했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
에스파 카리나 ‘사람이야 인형이야’
‘청순 여신’ 손예진, 눈부신 미모
BTS 뷔, 오타니와 빛나는 투 샷
김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”

김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”
‘외모지상주의’ 박태준 “10년 만나고 결혼…지난해 이혼”

‘외모지상주의’ 박태준 “10년 만나고 결혼…지난해 이혼”
날로 먹었다가 ‘절반 이상 사망’…국내서 올해 첫 사망자 나왔다

날로 먹었다가 ‘절반 이상 사망’…국내서 올해 첫 사망자 나왔다
김승우, 경찰에 ♥김남주 실종신고?…“연락 안받아”

김승우, 경찰에 ♥김남주 실종신고?…“연락 안받아”
‘건강이상설’ 심권호, 안타까운 근황 “안색 안 좋은 이유는…”

‘건강이상설’ 심권호, 안타까운 근황 “안색 안 좋은 이유는…”
수지·김선호 ‘현혹’ 민폐 논란…“어두워서” 쓰레기 방치 사과

수지·김선호 ‘현혹’ 민폐 논란…“어두워서” 쓰레기 방치 사과
“도경완은 ‘서브’” 논란 일파만파…‘사당귀’ 제작진, 결국

“도경완은 ‘서브’” 논란 일파만파…‘사당귀’ 제작진, 결국
“개처럼 짖는 일왕” 영상…“일본인인 것 티내지 말라” 경고까지

“개처럼 짖는 일왕” 영상…“일본인인 것 티내지 말라” 경고까지
“대리수령만 했다”는 싸이…현직 의사 “수년간 불법 자인한 셈

“대리수령만 했다”는 싸이…현직 의사 “수년간 불법 자인한 셈
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”

    김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”

  2. “아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

    “아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

  3. “불법 아니냐” 발칵…현아♥용준형, 길거리 흡연 ‘논란’ 사진 보니

    “불법 아니냐” 발칵…현아♥용준형, 길거리 흡연 ‘논란’ 사진 보니

  4. 박하선, 흉기 들고 찾아온 아랫집 주민에 협박당했다

    박하선, 흉기 들고 찾아온 아랫집 주민에 협박당했다

  5. 잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”

    잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인