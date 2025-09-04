기사 검색
슈주 신동, 대체 무슨 일…“방송 때문에 몸에 칼 댔다” 충격 고백

입력 :2025-09-04 17:50:09
수정 :2025-09-04 17:50:09
MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 방송화면 캡처
MBC 예능 프로그램 '라디오스타' 방송화면 캡처


그룹 ‘슈퍼주니어’ 신동이 유두 축소 수술을 받았다고 밝혔다.

지난 3일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에는 신동이 게스트로 출연했다. 이날 신동은 “방송 때문에 몸에 칼을 댄 적이 있다”고 털어놨다.

과거 ‘뽀뽀뽀’에서 ‘동그리동’으로 출연했던 그는 “오프닝 춤추러 들어갔는데 PD님이 급하게 들어오더니 어쩔 줄 몰라 하셨다. 제 귀에 ‘동그리동, 찌찌가 너무 보여요’라고 했다”고 말해 웃음을 자아냈다.

MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 방송화면 캡처
MBC 예능 프로그램 '라디오스타' 방송화면 캡처


MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 방송화면 캡처
MBC 예능 프로그램 '라디오스타' 방송화면 캡처


그러면서 “원래 돌출이 많이 됐다. 살이 쪘으니까 유두가 튀어나온 게 옷을 한 겹만 입으면 너무 보인 거다”라고 설명했다.

신동은 “이것 때문에 고민하고 있다가 군대에 갔다 왔다. 어느 날 인터넷을 보니까 유두 축소 수술이라는 게 있더라”라고 말했다.

MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 방송화면 캡처
MBC 예능 프로그램 '라디오스타' 방송화면 캡처


이를 들은 방송인 김국진이 “마음대로 축소해도 되느냐”고 묻자 김구라는 “미용상 하는 거다. 자기 마음이지 않냐”고 했다.

신동은 “수술했는데 어떻게 하는지 궁금했다. 좀 잘라내고 꿰맨 수술인데 의사 선생님이 수술 후에 ‘몸은 원래대로 돌아오려는 성질이 있어서 나중에 다시 자랄 수 있다’고 하더라”고 말했다.

이어 “유두 주위 부분까지 전부 젖꼭지라고 하더라. 그러니까 유두가 없어지면 그 부위가 더 생겨난다”고 덧붙였다.

이에 방송인 서장훈이 “수술보다는 차라리 니플 패치를 붙이는 게 낫지 않냐”고 물었고, 신동은 “안 된다. 테이프 자체가 안 된다. 축소한 상태가 이 정도”라고 토로했다.

뉴스24
2025년 9월 4일

2025년 9월 4일
