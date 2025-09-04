슈주 신동, 대체 무슨 일…“방송 때문에 몸에 칼 댔다” 충격 고백

MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 방송화면 캡처

MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 방송화면 캡처

MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 방송화면 캡처

MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 방송화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 ‘슈퍼주니어’ 신동이 유두 축소 수술을 받았다고 밝혔다.지난 3일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에는 신동이 게스트로 출연했다. 이날 신동은 “방송 때문에 몸에 칼을 댄 적이 있다”고 털어놨다.과거 ‘뽀뽀뽀’에서 ‘동그리동’으로 출연했던 그는 “오프닝 춤추러 들어갔는데 PD님이 급하게 들어오더니 어쩔 줄 몰라 하셨다. 제 귀에 ‘동그리동, 찌찌가 너무 보여요’라고 했다”고 말해 웃음을 자아냈다.그러면서 “원래 돌출이 많이 됐다. 살이 쪘으니까 유두가 튀어나온 게 옷을 한 겹만 입으면 너무 보인 거다”라고 설명했다.신동은 “이것 때문에 고민하고 있다가 군대에 갔다 왔다. 어느 날 인터넷을 보니까 유두 축소 수술이라는 게 있더라”라고 말했다.이를 들은 방송인 김국진이 “마음대로 축소해도 되느냐”고 묻자 김구라는 “미용상 하는 거다. 자기 마음이지 않냐”고 했다.신동은 “수술했는데 어떻게 하는지 궁금했다. 좀 잘라내고 꿰맨 수술인데 의사 선생님이 수술 후에 ‘몸은 원래대로 돌아오려는 성질이 있어서 나중에 다시 자랄 수 있다’고 하더라”고 말했다.이어 “유두 주위 부분까지 전부 젖꼭지라고 하더라. 그러니까 유두가 없어지면 그 부위가 더 생겨난다”고 덧붙였다.이에 방송인 서장훈이 “수술보다는 차라리 니플 패치를 붙이는 게 낫지 않냐”고 물었고, 신동은 “안 된다. 테이프 자체가 안 된다. 축소한 상태가 이 정도”라고 토로했다.뉴스24