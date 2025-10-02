기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

장윤정·도경완, 결혼 12년 만에…‘대놓고 두 집 살림’ 왜?

입력 :2025-10-02 10:57:47
수정 :2025-10-02 13:14:11
가수 장윤정의 남편인 도경완 전 KBS 아나운서에 대해 ‘장윤정의 서브’라고 지칭한 예능 프로그램 속 발언을 두고 논란이 불거지며 결국 제작진이 사과에 나섰다. 인스타그램 캡처
가수 장윤정의 남편인 도경완 전 KBS 아나운서에 대해 ‘장윤정의 서브’라고 지칭한 예능 프로그램 속 발언을 두고 논란이 불거지며 결국 제작진이 사과에 나섰다. 인스타그램 캡처


가수 장윤정과 방송인 도경완 부부가 결혼 12년 만에 ‘두 집 살림’에 나선다.

JTBC 신규 예능 프로그램 ‘대놓고 두 집 살림’은 연예계 대표 부부들이 한적한 시골 마을에서 함께 생활하며 관계를 돌아보는 리얼리티 예능이다. 단순한 동거를 넘어 부부끼리 짝을 바꿔 일하고, 자급자족을 통해 관계를 새롭게 점검하는 시간을 갖는다.

첫 회에는 장윤정·도경완 부부와 홍현희·제이쓴 부부가 전남 여수 백야도에서 함께 지내는 모습이 공개된다. 유쾌한 입담으로 잘 알려진 개그맨 장동민도 합류해 특유의 ‘매운맛 토크’를 더한다.

특히 제작진이 내건 ‘비교 금지, 질투 금지’ 조건은 곧장 깨졌다. 출연자들은 서로 배우자가 아닌 상대와 낯선 시간을 보내며 의외의 케미를 보여주고, 자연스럽게 비교와 질투가 터져 웃음을 자아냈다.

공개된 티저 영상의 주인공은 장윤정·도경완 부부다. 도경완은 자신을 “손이 많이 가는 사람”이라고 표현했고, 장윤정은 “캡사이신”이라고 답해 궁금증을 자극했다. “다시 태어나도 서로를 선택하겠느냐”는 질문에는 솔직하면서도 단호한 대답이 이어져 시청자들의 웃음을 끌어낸다.

제작진은 “대한민국의 부부라면 누구나 공감할 수 있는 솔직한 이야기들이 펼쳐진다”며 기대를 당부했다.

JTBC ‘대놓고 두 집 살림’은 오는 10월 21일 화요일 오후 8시 50분 첫 방송된다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
“성관계 장면도”…신분 속이고 교제 여성들 신체 불법 촬영한 20대男

“성관계 장면도”…신분 속이고 교제 여성들 신체 불법 촬영한 20대男
김나영, 마이큐와 공개 연애 4년 만에 결국 ‘이 소식’ 전했다

김나영, 마이큐와 공개 연애 4년 만에 결국 ‘이 소식’ 전했다
조국 딸 조민, 화장품 ‘면세점 입점 특혜’ 의혹에 “법적 대응” 예고

조국 딸 조민, 화장품 ‘면세점 입점 특혜’ 의혹에 “법적 대응” 예고
“너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다

“너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다
김나영, ♥마이큐와 재혼 발표 영상 돌연 ‘삭제’…무슨일?

김나영, ♥마이큐와 재혼 발표 영상 돌연 ‘삭제’…무슨일?
‘김숙과 10월 7일 ♥결혼설’ 구본승 “집안 발칵 뒤집혀…” 입 열었다

‘김숙과 10월 7일 ♥결혼설’ 구본승 “집안 발칵 뒤집혀…” 입 열었다
“10분 만에 1500만원 긁혔다”…전혜빈, 발리 여행 중 신용카드 도난

“10분 만에 1500만원 긁혔다”…전혜빈, 발리 여행 중 신용카드 도난
“13살 백인 소녀들을” 충격…성노예로 만든 男 7명 총 174년 징역형

“13살 백인 소녀들을” 충격…성노예로 만든 男 7명 총 174년 징역형
하남 폐가서 남녀 3명 숨진 채 발견…“온라인에 신변 비관 글” 신고

하남 폐가서 남녀 3명 숨진 채 발견…“온라인에 신변 비관 글” 신고
인기 클릭
Weekly Best

  1. 쥴리, 술집 CCTV 영상 유출에 “아티스트 사생활…확인불가”

    쥴리, 술집 CCTV 영상 유출에 “아티스트 사생활…확인불가”

  2. 손예진, 만원 지하철에 끼여 귀가 포착 “어쩔수가 없다”

    손예진, 만원 지하철에 끼여 귀가 포착 “어쩔수가 없다”

  3. 쯔양, 불치병 걸린 안타까운 상황…“실명될 수도 있다”

    쯔양, 불치병 걸린 안타까운 상황…“실명될 수도 있다”

  4. 최다니엘, ‘혼전연애’ 日여배우와 한밤 데이트 포착

    최다니엘, ‘혼전연애’ 日여배우와 한밤 데이트 포착

  5. 수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다

    수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더