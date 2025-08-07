기사 검색
이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

입력 :2025-08-07 11:21:37
수정 :2025-08-07 11:21:37
이수근 부친상. 동료들의 근조화환. 사진=희극인실
이수근 부친상. 동료들의 근조화환. 사진=희극인실


개그맨 이수근 부부. 인스타그램 캡처
개그맨 이수근 부부. 인스타그램 캡처


개그맨 이수근이 부친상을 당한 가운데, 연예계 동료들의 조문과 근조화환이 조용한 위로를 전하고 있다.

고(故) 이수근 씨의 부친 빈소는 서울 송파구 서울아산병원 장례식장 3층 35호에 마련됐다. 이수근의 부친은 81세의 나이로 지난 5일 숙환으로 세상을 떠났다. 발인은 7일 오전 8시 40분, 장지는 성남시 영생원 및 국립현충원이다.

이수근 소속사 빅플래닛메이드는 “이수근씨의 부친께서 5일 숙환으로 별세하셨다”며 “장례는 가족과 친지 중심으로 조용히 치러질 예정”이라고 밝혔다.

고인을 애도하기 위해 김희선, 유해진, 박명수, 김건모, 임하룡, 하하·별, 백지영·정석원 부부 등 연예계 인사들이 빈소를 찾거나 근조화환을 보냈다. 김준호·김지민 커플, 코요태 신지 등도 근조화환을 통해 애도의 뜻을 전했다.

이번 부친상은 이수근 가족에게 더욱 무거운 시기로 다가왔다. 아내 박지연 씨가 신장 투석 치료를 받고 있는 가운데, 8월 중 친오빠로부터 신장 재이식을 받을 예정인 상황이기 때문이다.

이수근은 최근까지 JTBC ‘아는 형님’, tvN ‘밥이나 한잔해’ 등 다양한 예능 프로그램에서 활약해왔다. 평소 가족을 향한 애정과 진정성 있는 모습으로 시청자들의 사랑을 받아온 만큼, 그의 슬픔에 많은 이들이 따뜻한 응원을 보내고 있다.

신화 이민우, 아빠 됐다…“6살 딸 키우는 싱글맘과 결혼”

블랙핑크 로제 “충격에 할 말을 잃었다”…무슨 일?

박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

“아파트 1800원에 팝니다” 경매 나왔다…낙찰가 보니 ‘깜짝’

장영란 한의사 남편, 병원 팔고 백수 됐다… 눈물 쏟은 사연

음식 나온지 14분만에 “아가씨 빨리 잡숴”…이번엔 속초 오징어난전 ‘손님 면박’

‘스케줄 불참’ 박봄, 결국 2NE1 활동 중단…“함께 못해”

“그동안 감사했습니다”…션, 핼쑥해진 ‘충격 근황’ 걱정 쏟아졌다

“부엌에서 볼일 봐!” 우산으로 맞은 父 결국 딸 살해…‘이 병’ 있었다

  1. 47세 전현무, 13살 어린 여배우와 ‘포착’…“나이차 얼마안나”

  2. 김준호♥김지민 결혼식에 축의금 ‘3만원’ 낸 연예인 정체

  3. ‘49세’ 백지영 “둘째 낳겠다”며 ‘♥9살 연하’ 정석원에 한 말은

  4. 제니, 아찔한 바디수트 공항 패션

  5. 박나래, 제주서 웨딩촬영…23년 된 남친과의 약속 지켰다

