기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“좌파냐” “중국 가서 활동해라” 이지혜, 결국 입 열었다 “저는…”

입력 :2025-08-07 16:19:22
수정 :2025-08-07 16:19:22
그룹 샵 출신 방송인 이지혜. 인스타그램 캡처
그룹 샵 출신 방송인 이지혜. 인스타그램 캡처


그룹 ‘샵’ 출신 방송인 이지혜가 정치 성향을 둘러싼 악성 댓글에 불쾌감을 드러냈다.

이지혜는 지난 6일 소셜미디어(SNS)에 “저는 좌파도 우파도 아닙니다. 정치색이 없습니다. 이런 막말은 삼가 부탁드립니다”라고 적었다.

이지혜가 공개한 메시지에는 “너 좌파였냐? 그동안 재밌게 봤는데 구독 취소다”, “좌파이지만 아이는 영어유치원 보내고 싶고”, “중국 가서 활동해라” 등의 인신공격성 글과 욕설이 담겼다.

이지혜는 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’를 통해 대중과 소통 중이다.

정치적 성향을 둘러싼 일부 누리꾼의 무분별한 비방이 이어지자 이지혜가 대응한 것으로 보인다.

이지혜는 1998년 샵으로 데뷔해 ‘내 입술 따뜻한 커피처럼’ ‘텔미 텔미’ 등 히트곡을 냈다. 2002년 팀이 해체된 뒤 솔로 가수로 활동했다.

연기자로도 전향해 영화 ‘킬링 타임’(2012) ‘90분’(2012), 드라마 ‘당신의 여자’(2013) 등에 출연했다.

2017년 세무사와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

이지혜는 SBS TV ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’, MBN ‘돌싱글즈7’ 등에서 활약 중이다.

하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
제니, 아찔한 바디수트 공항 패션
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”
장영란 한의사 남편, 병원 팔고 백수 됐다… 눈물 쏟은 사연

장영란 한의사 남편, 병원 팔고 백수 됐다… 눈물 쏟은 사연
‘스케줄 불참’ 박봄, 결국 2NE1 활동 중단…“함께 못해”

‘스케줄 불참’ 박봄, 결국 2NE1 활동 중단…“함께 못해”
음식 나온지 14분만에 “아가씨 빨리 잡숴”…이번엔 속초 오징어난전 ‘손님 면박’

음식 나온지 14분만에 “아가씨 빨리 잡숴”…이번엔 속초 오징어난전 ‘손님 면박’
“아파트 1800원에 팝니다” 경매 나왔다…낙찰가 보니 ‘깜짝’

“아파트 1800원에 팝니다” 경매 나왔다…낙찰가 보니 ‘깜짝’
이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다
“그동안 감사했습니다”…션, 핼쑥해진 ‘충격 근황’ 걱정 쏟아졌다

“그동안 감사했습니다”…션, 핼쑥해진 ‘충격 근황’ 걱정 쏟아졌다
김장훈 “생활고? 강남 대치동에 살고 있습니다”

김장훈 “생활고? 강남 대치동에 살고 있습니다”
“부엌에서 볼일 봐!” 우산으로 맞은 父 결국 딸 살해…‘이 병’ 있었다

“부엌에서 볼일 봐!” 우산으로 맞은 父 결국 딸 살해…‘이 병’ 있었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 47세 전현무, 13살 어린 여배우와 ‘포착’…“나이차 얼마안나”

    47세 전현무, 13살 어린 여배우와 ‘포착’…“나이차 얼마안나”

  2. 김준호♥김지민 결혼식에 축의금 ‘3만원’ 낸 연예인 정체

    김준호♥김지민 결혼식에 축의금 ‘3만원’ 낸 연예인 정체

  3. ‘49세’ 백지영 “둘째 낳겠다”며 ‘♥9살 연하’ 정석원에 한 말은

    ‘49세’ 백지영 “둘째 낳겠다”며 ‘♥9살 연하’ 정석원에 한 말은

  4. 제니, 아찔한 바디수트 공항 패션

    제니, 아찔한 바디수트 공항 패션

  5. “정우성, 오랜 연인과 혼인신고 마쳤다…법적 유부남”

    “정우성, 오랜 연인과 혼인신고 마쳤다…법적 유부남”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

영화 ‘F1 더 무비’의 세계적인 흥행을 견인 중인 할리우드 스타 브래드 피트가 모친상을 당했다.6일(현지시간) 미 피플 등에 따르면
인도 꾸뛰르 위크 런웨이

인도 꾸뛰르 위크 런웨이

모델이 25일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 FDCI 인도 꾸뛰르 위크 2025에서 인도 패션 하우스 팔구니 셰인 피콕의 작품을 선보