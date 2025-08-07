“유부남에 女 소개” 가정 파탄 의혹에…박시후, 입 열었다

배우 박시후. 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 박시후 측이 최근 온라인에서 확산 중인 ‘가정 파탄’ 의혹에 대해 “사실무근”이라며 강경 대응하겠다는 입장을 밝혔다.7일 소속사 후팩토리는 입장문을 내고 “‘배우 박시후가 유부남에게 여자를 소개해 주었고 가정파탄에 큰 몫을 하였다’라는 게시글과 관련하여 해당 게시글에 게재된 사실이 사실무근의 허위 사실이라는 점을 명확히 하며 이와 관련된 조속한 조치를 취할 예정”이라고 밝혔다.이어 “당사는 법률대리인(이엔티법률사무소 강진석 변호사)을 선임하여 언론중재위원회에 대한 조정신청, 허위로 글을 게시한 당사자에 대한 허위사실 유포로 인한 명예훼손 고소 등 민형사상 법적 조치를 준비 중에 있다”고 전했다.소속사는 “또한 당사는 배우 박시후에 대한 확인되지 않은 허위 사실을 유포하거나 악의적인 비방글을 게시하는 행위가 발견되고 있어 증거를 수집하고 있고 이러한 행위에 대하여도 법률대리인을 통해 형사고소 등 법적 조치를 취할 예정”이라며 “허위사실유포 등 불법행위에 대하여는 배우가 받게 되는 큰 타격을 고려하여 어떠한 선처도 없을 것”이라고 강조했다.아울러 “확인되지 않은 허위 사실을 유포하거나 근거 없이 아티스트를 비방하는 글을 게시하지 말아 주시기를 부탁드린다”며 “당사는 신속하게 경찰의 수사 등 형사절차가 진행될 수 있도록 최선의 노력을 할 것이며 수사를 통해 게시글이 허위 사실이라는 점을 명확히 밝힐 예정”이라고 덧붙였다.앞서 지난 5일 누리꾼 A씨는 소셜미디어(SNS)를 통해 박시후가 자기 남편에게 여성을 소개했고, 이에 가정이 파탄됐다고 주장했다. 이와 관련한 증거로 여성의 사진이 포함된 문자 내용을 공개했으나, 박시후 측은 사실무근이라고 반박했다.박시후는 2013년 20대 연예인 지망생 성폭행 혐의로 피소됐다. 당시 여성이 고소를 취하, 박시후는 불기소 처분을 받았다. 2020년 TV조선 드라마 ‘바람과 구름과 비’ 이후 5년째 연기 활동을 쉬고 있다. 지난해 예능 ‘아빠하고 나하고’에 얼굴을 내비쳤다.하승연 기자