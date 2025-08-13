기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

차은우, 훈련소 근황 공개 “어깨에 저건…” 응원 쏟아졌다

입력 :2025-08-13 11:57:16
수정 :2025-08-13 11:57:16
그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우(28·이동민)의 훈련소 근황이 공개됐다. 육군훈련소 홈페이지 캡처
그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우(28·이동민)의 훈련소 근황이 공개됐다. 육군훈련소 홈페이지 캡처


그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우(28·이동민)의 훈련소 근황이 공개됐다.

13일 육군훈련소 누리집의 훈련병 스케치(사진)에 올라온 25교육 연대 5중대 1소대 사진에는 군복을 입고 늠름한 모습으로 포즈를 취한 차은우의 모습이 담겼다.

특히 그는 어깨에 중대장 훈련병 완장을 하고 있다. 중대장 훈련병은 중대장 역할을 맡은 훈련병이 착용하는 완장이다. 군대에서도 여전히 조각처럼 잘생긴 외모가 돋보이는 모습이다.

앞서 차은우는 지난달 28일 충남 논산시에 있는 육군훈련소에 입소했다. 그는 일정 기간의 기초군사훈련을 마친 뒤 육군 군악대에서 현역으로 복무할 예정이다. 전역 예정일은 2027년 1월 27일이다.

차은우는 입대 전 라이브 방송을 통해 팬들 앞에서 “입대 후 저의 30대도 궁금하고 기대된다. 여러분이 하는 모든 일에 행운이 있기를 바라며 잘 다녀오겠다”라며 인사했다.

한편 차은우는 지난 2016년 보이그룹 아스트로로 데뷔해 ‘올 나이트’, ‘베이비’, ‘니가 불어와’, ‘고백’, ‘숨가빠’, ‘캔디 슈가 팝’ 등의 곡을 발표해 인기를 얻었다. 또한 지난해 솔로 앨범 ‘엔티티’를 발매하고 솔로 가수로도 역량을 보여줬다.

차은우는 가수 활동과 함께 배우 활동도 병행해 왔다. 그는 2017년 드라마 ‘최고의 한방’에 출연하며 본격적인 연기 활동을 시작했다.

이후 드라마 ‘내 아이디는 강남미인’, ‘탑매니지먼트’, ‘신입사관 구해령’, ‘여신강림’, ‘아일랜드’, ‘오늘도 사랑스럽개’, ‘원더풀’과 영화 ‘데시벨’ 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.

하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
고현정 “여보 생일 축하해, 사랑합니다”…깜짝 영상

고현정 “여보 생일 축하해, 사랑합니다”…깜짝 영상
‘전처 딸 파양’ 김병만 측 “패륜 행위”라더니…“상처받지 않길”

‘전처 딸 파양’ 김병만 측 “패륜 행위”라더니…“상처받지 않길”
안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래
조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”

조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”
“작은 엉덩이가 이상형”…최홍만, 여친 이야기하며 ‘눈물’

“작은 엉덩이가 이상형”…최홍만, 여친 이야기하며 ‘눈물’
김건희, 3평 독방 수감…머그샷 찍고 식빵·딸기잼·우유로 첫 끼

김건희, 3평 독방 수감…머그샷 찍고 식빵·딸기잼·우유로 첫 끼
지드래곤, ‘버닝썬’ 승리 팬들에게 콘서트 도중 ‘봉변’

지드래곤, ‘버닝썬’ 승리 팬들에게 콘서트 도중 ‘봉변’
13층 아파트 난간에 아이들이 ‘대롱대롱’…아찔한 사건의 전말

13층 아파트 난간에 아이들이 ‘대롱대롱’…아찔한 사건의 전말
경찰, 지드래곤·양현석 ‘저작권법 위반’ 조사…압수수색도

경찰, 지드래곤·양현석 ‘저작권법 위반’ 조사…압수수색도
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

    이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

  2. 박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

    박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

  3. “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

    “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

  4. 김병만, 혼외자 2명 존재 인정…“재혼 예정 여성과 사이에 출산”

    김병만, 혼외자 2명 존재 인정…“재혼 예정 여성과 사이에 출산”

  5. “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일

    “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로
‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

영화 ‘F1 더 무비’의 세계적인 흥행을 견인 중인 할리우드 스타 브래드 피트가 모친상을 당했다.6일(현지시간) 미 피플 등에 따르면