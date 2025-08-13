기사 검색
곽튜브, ♥비연예인과 열애 고백…“결혼 생각”

입력 :2025-08-13 23:25:10
수정 :2025-08-13 23:25:10
유튜브 채널 ‘곽튜브’ 캡처
유튜브 채널 ‘곽튜브’ 캡처


유튜버 겸 방송인 곽튜브(33·곽준빈)가 열애 사실을 깜짝 고백했다.

13일 곽튜브는 본인 유튜브 채널에 ‘가이드가 더 먹는 괴상한 3박 4일 태국 먹방 투어’라는 제목의 영상을 올렸다.

이날 곽튜브는 직접 가이드로 나서 모집한 여행객들과 식사 시간을 가졌다.

‘Q&A 코너’를 진행한 그는 ‘여자친구 있냐’는 질문에 바로 “네. 여자친구가 있다”고 답했다.

‘결혼 생각 있냐’는 질문에 곽튜브는 “결혼 생각이 있다”고 말했다.

곽튜브는 여자친구에 대해 소개팅으로 만났고, 비연예인이라고 밝혔다.

그는 “데이트는 주로 집에서만 한다. 맛집도 많이 간다”고 전했다.

곽튜브는 ‘직업적으로 멀리 나갈 수도 있고 스케줄도 불규칙하지 않느냐’는 질문에는 “여자친구가 잘 이해해준다. 엄청 이해를 잘해준다”고 애정을 드러냈다.

이날 곽튜브는 자신의 버킷리스트로 결혼을 꼽기도 했다.

곽튜브 인스타그램
곽튜브 인스타그램


여행 유튜버인 곽튜브는 MBN·채널S ‘전현무 계획2’, ENA ‘지구마불 세계여행3’ 등에 출연 중이다.

