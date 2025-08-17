기사 검색
“암 말기, 떠나보낼 준비…” 이효리, 끝내 안타까운 소식

입력 :2025-08-17 11:40:09
수정 :2025-08-17 11:40:09
가수 이효리가 반려견 석삼이(사진 오른쪽)를 떠나보냈다. 이효리 인스타그램 캡처
가수 이효리가 반려견 석삼이를 떠나보내며 마지막 인사를 전해 안타까움을 자아냈다.

이효리는 16일 자신의 인스타그램에 “잘 가라 우리 석삼이”라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

공개된 사진에는 환하게 웃고 있는 석삼이의 모습과 마치 강아지를 닮은 듯한 구름의 모습이 담겼다.

이효리는 구름에 강아지 그림을 그리고 “모두 안녕”이라는 문구를 남겼다.

이효리 인스타그램 캡처
앞서 이효리는 지난달 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 “석삼이는 암 말기다. 떠나보낼 준비를 하면서 생각을 많이 하는데, 석삼이가 제일 말을 안 들었을 때가 생각나더라”라며 석삼이가 들개를 따라 도망갔던 일화를 전했다.

이효리는 그러면서 “쫓아갔더니 들개들이랑 놀고 있더라. 석삼이가 행복했던 그 순간이 저한테 제일 많이 기억나는 걸 보니 ‘내가 석삼이를 정말 사랑했구나’ 싶더라”라며 “지금 말 안 듣더라도 너무 혼내지 마시라. 그 순간도 너무 사랑스럽게 기억되더라”라고 했다.

한편, 이효리는 지난 2013년 가수 이상순과 결혼식을 올렸다. 지난해 11년간의 제주도 생활을 정리하고 서울로 이사했다.

이상순은 현재 MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’를 진행 중이며, 이효리는 해당 프로그램에서 ‘월간 이효리’ 코너에 출연하고 있다.

