기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘日 귀화’ 추성훈, 광복절 지나고 올린 ‘사진 한 장’…난리 난 이유는?

입력 :2025-08-17 19:23:50
수정 :2025-08-17 19:26:44
이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 태극기 목걸이를 인증했다. 인스타그램 캡처
이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 태극기 목걸이를 인증했다. 인스타그램 캡처


이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 태극기 목걸이를 인증했다.

추성훈은 17일 자신의 인스타그램을 통해 “KR 목걸이, 아조씨 스타일”이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 추성훈이 화려한 목걸이를 착용한 모습이 담겼다. 특히 그는 보석으로 만든 태극기 문양을 보여준 뒤 미소를 지어 눈길을 끈다.

이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 태극기 목걸이를 인증했다. 인스타그램 캡처
이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 태극기 목걸이를 인증했다. 인스타그램 캡처


추성훈은 일본에서 태어난 재일교포로, 과거 한국 국적으로 부산 시청 소속 유도선수로 활약했다.

그러나 여러 이유로 2001년 일본으로 귀화, 2002 부산아시안게임에서 금메달을 수상하기도 했다.

추성훈은 지난 2023년 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 한국에서 선수 생활 당시를 회상한 바 있다.

그는 “월급이 60만원이어서 사고 싶은 것도 못 사고, 먹고 싶은 것도 못 먹었다”며 “성적도 잘 안 나와서 힘들었다”라고 털어놓았다.

이후 이종격투기선수로 활동했고, 2009년 일본 톱모델 야노 시호와 결혼해 딸 추사랑을 품에 안았다.

하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
“‘이것’ 착용한 채 잠자는 습관, 조기 노화 부른다”…전문가 경고 보니

“‘이것’ 착용한 채 잠자는 습관, 조기 노화 부른다”…전문가 경고 보니
안선영, ‘이혼했냐’ 묻자…“부부합 안 맞아 같이 안다닌다”

안선영, ‘이혼했냐’ 묻자…“부부합 안 맞아 같이 안다닌다”
일본·홍콩 아니라고?…“병도 안 걸려” 장수 국가 1위 ‘놀라운 정체’

일본·홍콩 아니라고?…“병도 안 걸려” 장수 국가 1위 ‘놀라운 정체’
“암 말기, 떠나보낼 준비…” 이효리, 끝내 안타까운 소식

“암 말기, 떠나보낼 준비…” 이효리, 끝내 안타까운 소식
이민우, ♥재일교포 3세 ‘싱글맘’ 예비 신부 공개 “아이 성별은…”

이민우, ♥재일교포 3세 ‘싱글맘’ 예비 신부 공개 “아이 성별은…”
“‘마약 중독’ 30살 연하 태국인 아내가 2억 6천만원 날렸어요”

“‘마약 중독’ 30살 연하 태국인 아내가 2억 6천만원 날렸어요”
“시진핑 조카?”…‘중국 롤스로이스녀’ 사건에 호주 떠들썩

“시진핑 조카?”…‘중국 롤스로이스녀’ 사건에 호주 떠들썩
“성인되자마자 출산했다가…” 윤시윤, 가정사 첫 고백

“성인되자마자 출산했다가…” 윤시윤, 가정사 첫 고백
김태호PD “유재석 만나기 직전 뇌수막염 투병…직장 옮길까 생각”

김태호PD “유재석 만나기 직전 뇌수막염 투병…직장 옮길까 생각”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

    “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

  2. 홍진경 맞아? 22년 만에 이혼 발표…백발로 변신한 근황

    홍진경 맞아? 22년 만에 이혼 발표…백발로 변신한 근황

  3. 이민우 “싱글맘과 사귄지 3개월 만에 양양 가서 임신”

    이민우 “싱글맘과 사귄지 3개월 만에 양양 가서 임신”

  4. 세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

    세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

  5. ‘54세’ 심현섭, 결혼 3개월만 아빠 되나… 임신 테스트기 결과는

    ‘54세’ 심현섭, 결혼 3개월만 아빠 되나… 임신 테스트기 결과는
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로