기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘하시4’ 유이수, ‘학폭 가해·유흥업소 근무’ 루머에 입 열었다

입력 :2025-08-24 08:55:32
수정 :2025-08-24 08:56:25
채널A 예능 프로그램 ‘하트시그널4’에 출연했던 인플루언서 유이수. 인스타그램 캡처
채널A 예능 프로그램 ‘하트시그널4’에 출연했던 인플루언서 유이수. 인스타그램 캡처


채널A 예능 프로그램 ‘하트시그널4’에 출연했던 인플루언서 유이수가 온라인에 떠도는 허위 사실에 대한 입장을 밝혔다.

유이수는 23일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “최근 온라인상에서 전혀 사실이 아닌 내용들이 무분별하게 퍼지면서, 많은 분께 혼란과 불편을 드리게 돼 오랜 고민 끝에 조심스럽게 입장을 전하게 됐다”고 밝혔다.

유이수는 “확인되지 않은 이야기들이 점차 왜곡되고 확대되며, 이제는 저뿐 아니라 제 가족과 소중한 사람들까지 상처받는 상황이 됐다”며 “특히 학교 폭력과 관련된 허위 주장은 어떠한 사실관계나 근거도 없는 내용이며, SNS에 여러 계정을 만들어 같은 주장을 반복하는 행위는 명백한 악의적 괴롭힘”이라고 했다.

그는 “‘학교폭력 가해자’, ‘과거 유흥업소 근무’라는 주장은 사실이 아님을 명백히 말씀드린다”며 “이러한 주장은 어떠한 증거도 없이 감정적 호소와 왜곡된 기억을 바탕으로 여러 SNS 플랫폼을 통해 확산하였고 이로 인해 많은 사람에게 비난의 시선과 따가운 눈초리를 견뎌내야 했다”고 전했다.

채널A 예능 프로그램 ‘하트시그널4’에 출연했던 유이수. 인스타그램 캡처
채널A 예능 프로그램 ‘하트시그널4’에 출연했던 유이수. 인스타그램 캡처


유이수는 자기에 대한 루머를 퍼뜨린 계정은 현재 삭제됐다고 전했다.

그는 “또한 특정 계정을 통해 제 신상과 근거 없는 추측성 발언을 공개적으로 퍼뜨리며, 과거 유흥업소 근무를 했다는 허위 사실을 유포하고, 금전을 요구하는 협박까지 있었던 점은 더 이상 묵과할 수 없었다”고 했다.

이어 “이 사안을 바로잡기 위해 법무법인과 함께 형사 고소를 정식으로 진행 중”이라며 “앞으로도 모든 허위 사실 유포와 협박, 2차 유포 행위에 대해 끝까지 책임을 묻고 단호히 대응할 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “이 일은 단순히 저 한 사람의 일이 아니다”라며 “누군가의 말 한마디로 또 다른 누군가의 삶이 망가질 수도 있다는 사실을 모두가 기억해주셨으면 한다”고 덧붙였다.

한편 유이수는 2023년 방영된 채널A 예능프로그램 ‘하트시그널4’에 출연했다.

당시 방송에서 신민규와 최종 커플이 됐으나 현재는 결별한 것으로 알려졌다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
호텔서 성관계 중 사망한 유부남, 불륜녀는 결국…‘기막힌 사연’

호텔서 성관계 중 사망한 유부남, 불륜녀는 결국…‘기막힌 사연’
홍석천 “하기 싫었는데…” 커밍아웃 25년 만에 女 소개받기로

홍석천 “하기 싫었는데…” 커밍아웃 25년 만에 女 소개받기로
“여보, 은퇴해도 일해!” 잔소리도 행복한 남자들? 이유 있었다

“여보, 은퇴해도 일해!” 잔소리도 행복한 남자들? 이유 있었다
“설마 나도?” ‘○○ 검사’가 부른 충격 대가…美 전역 10만건 ‘암’ 공포

“설마 나도?” ‘○○ 검사’가 부른 충격 대가…美 전역 10만건 ‘암’ 공포
슈주 이게 무슨 일…김희철 “멤버 고소할 것” 고소장 올렸다

슈주 이게 무슨 일…김희철 “멤버 고소할 것” 고소장 올렸다
“결혼 임박” 곽튜브, 5살 연하 직장인 여자친구 최초공개

“결혼 임박” 곽튜브, 5살 연하 직장인 여자친구 최초공개
남편에 월급 뺏기고 한 달 용돈 ‘30만원’ 아내 “이혼할까요?”

남편에 월급 뺏기고 한 달 용돈 ‘30만원’ 아내 “이혼할까요?”
‘더글로리’ 연진이 남편 정성일 “쿠팡 알바했다” 반전 근황

‘더글로리’ 연진이 남편 정성일 “쿠팡 알바했다” 반전 근황
가수 린·이수 부부, 결혼 11년만 이혼

가수 린·이수 부부, 결혼 11년만 이혼
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

    김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

  2. “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

    “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

  3. 김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

    김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

  4. 김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

    김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

  5. 박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’

    박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인