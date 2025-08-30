기사 검색
“이광수와 만나면”…‘8년째 연애 중’ 이선빈이 밝힌 장기 연애 꿀팁

입력 :2025-08-30 18:50:35
수정 :2025-08-30 19:21:32
배우 이선빈. 유튜브 채널 ‘MBN 엔터테인먼트’ 캡처
배우 이선빈. 유튜브 채널 ‘MBN 엔터테인먼트’ 캡처


배우 이선빈이 8년째 공개 열애 중인 배우 이광수와 장기 연애하는 비법을 밝혔다.

29일 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 ‘전현무계획2’에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 ‘당일치기 바다여행’ 2탄으로 강화도에서 현지 맛집을 즐기는 모습이 그려졌다. 이선빈은 게스트로 출연했다.

세 사람이 음식을 즐기는 가운데 전현무가 “(곽튜브가) 우리 방송에서 여자 친구가 있다고 공개했다”고 말하자 이선빈이 놀라워했다.

이선빈은 “축하드린다”고 말하자 곽튜브는 쑥스러워했다.

이 모습을 보며 이선빈은 “나도 저럴 때가 있었는데”라며 웃었다.

전현무는 이선빈에게 “장기 연애 꿀팁 좀 알려 달라”고 물었다.

이에 이선빈은 “항상 만나면 뭐든지 만날 때마다 웃을 일이 생기는 사이가 되는 게 좋은 것 같다”며 “(우리 커플은) 유머 코드가 잘 맞는다”고 말했다.

이어 “저희는 진짜 자유롭게 다닌다. 놀이공원도 많이 갔다”며 “(연애한 지) 오래돼서 그런지 오히려 대중분들이 지켜주시는 느낌”이라고 덧붙였다.

2016년 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’을 통해 처음 만난 두 사람은 2018년 열애를 인정했다.

이선빈은 여러 방송에서 이광수가 이상형이라고 밝힌 바 있다.

