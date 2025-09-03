연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다

가수 지나 인스타그램

가수 지나가 연예계를 떠난 심경을 밝혔다.지나는 2일 인스타그램 계정에 “한국 연예계에서 일하면서 날 깊이 변화시키는 경험을 했다”라며 “가장 힘들었던 건 그 사건이 아니라 침묵이었다”라고 운을 뗐다.자나는 “숨으려 했던 게 아니라 살아남기 위해 사라졌던 거다”라며 “이제는 그때 겁먹은 소녀가 아니다. 과거가 아닌 지금 내 선택으로 날 정의할 것이다. 치유했고 성장했다. 이제 목소리 내고 앞으로 나아가겠다”고 적었다.지나는 “끝까지 믿어준 팬들에게 진심으로 감사하다. 떠난 이들 역시 이해한다”고 전했다.지나는 지난달 28일 근황 사진을 올리며 SNS 활동을 재개했다. 그리고 이날 성매매로 벌금형을 받고 연예계를 떠난 심경을 온전히 밝혔다.지나는 2010년 디지털 싱글 앨범 ‘애인이 생기면 하고 싶은 일’로 데뷔해 ‘꺼져줄게 잘 살아’ ‘투핫(2HOT)’ ‘예쁜 속옷’ 등의 히트곡을 남기며 활발하게 활동했다. 건강미 넘치는 매력으로 많은 사랑을 받은 바 있다.하지만 2016년 성매매 알선 등 행위에 관한 법률을 위반한 혐의를 받았다. 당시 지나는 관련 혐의에 대해 부인했지만 재판부는 벌금 200만원 형을 내렸고, 지나는 연예계 활동을 중단했다.뉴스24