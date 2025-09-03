기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이효리 충격 고백…“이상순, 요즘 다른 여자에 푹 빠졌다”

입력 :2025-09-03 11:13:47
수정 :2025-09-03 11:13:47
이효리, 이상순 인스타그램
이효리, 이상순 인스타그램


가수 이효리가 귀여운 질투 섞인 글로 남편 이상순의 근황을 전했다.

이효리는 2일 인스타그램에 “요즘 다른 여자분께 푹 빠진”이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 이상순은 스마트폰 화면을 보며 웃음을 짓고 있다. 그가 보고 있던 영상은 안무가 카니가 ‘범 내려온다’ 노래에 맞춰 마이클 잭슨 춤을 추는 장면이었다.

앞서 결혼 12주년을 맞아 “Happy Anniversary”라는 글을 올렸던 이효리는 카니를 향한 샤라웃(공개 응원)을 더하며 특유의 유쾌한 면모를 드러냈다.

이효리와 이상순은 2013년 9월 1일 제주도에서 결혼했으며, 최근에는 서울 평창동 단독주택으로 이사하며 화제를 모았다. 이효리는 최근 서울에서 요가원 개업 소식을 전하며 직접 수업 참여 계획도 밝혔다.


뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
손예진, ‘베네치아영화제’ 사로잡은 고혹미
정국, 자택 침입女에 “CCTV로 보고 있었다…오면 가둬버릴 것”

정국, 자택 침입女에 “CCTV로 보고 있었다…오면 가둬버릴 것”
이영애 “경고 나가야”…신동엽 유튜브에 ‘쓴소리’ 날렸다

이영애 “경고 나가야”…신동엽 유튜브에 ‘쓴소리’ 날렸다
“폐경 후 12년 만에 쌍둥이 낳았어요”…58세 최고령 산모의 비밀

“폐경 후 12년 만에 쌍둥이 낳았어요”…58세 최고령 산모의 비밀
“왁싱 시술자가 촬영 가능 스마트안경 쓰고 중요부위…” 女손님 폭로

“왁싱 시술자가 촬영 가능 스마트안경 쓰고 중요부위…” 女손님 폭로
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개
“지구상 100명 중 1명은 이렇다”는데…충격 분석

“지구상 100명 중 1명은 이렇다”는데…충격 분석
흔한 ‘이 식품’ 매일 18% 넘게 먹으면 사망 위험↑…‘죽음의 첨가물’ 정체는

흔한 ‘이 식품’ 매일 18% 넘게 먹으면 사망 위험↑…‘죽음의 첨가물’ 정체는
박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자
연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다

연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  2. 추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

    추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

  3. 김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

    김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

  4. 홍진경, 이혼 발표 3주 만에…‘연애 리얼리티’ 출연 물망

    홍진경, 이혼 발표 3주 만에…‘연애 리얼리티’ 출연 물망

  5. 황보, 이스라엘 국경 넘다 군인에 끌려가…“속옷까지 벗어”

    황보, 이스라엘 국경 넘다 군인에 끌려가…“속옷까지 벗어”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사