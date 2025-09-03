기사 검색
소향 “케데헌 보고 용기 얻었다”…결혼 25년 만에 ‘이혼’ 고백

입력 :2025-09-03 12:44:50
수정 :2025-09-03 15:04:06
가수 소향. 연합뉴스
가수 소향. 연합뉴스


가수 소향이 결혼 25년 만에 이혼했다.

소향 소속사 KQ엔터테인먼트 측은 3일 공식입장을 통해 “소향은 상대방과 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 응원하기로 했다. 이혼 과정에서 어느 한쪽의 귀책사유가 아닌 서로 간의 합의에 따른 것임을 알려드린다”고 소향의 이혼 소식을 알렸다.

이어 “당사는 소향이 음악 활동에 집중할 수 있도록 필요한 지원과 배려를 아끼지 않을 예정이오니, 앞으로도 소향의 행보에 많은 응원 부탁드리겠다”고 덧붙였다.

이날 소향은 한 매체와의 인터뷰를 통해 2년 반 전 이혼했다는 소식을 처음으로 고백했다.

1998년 CCM 그룹 포스(POS)로 함께 활동한 전 남편과 결혼했으나 지난 2023년 이혼했다는 소향은 “결혼 후 서로 성격과 가치관이 맞지 않는다는 걸 알게 됐지만 견디면서 살아왔다. 그러다가 ‘이젠 각자의 길을 가는 게 맞겠다’는 생각을 했고, 긴 고민의 시간을 가진 끝에 합의 하에 결단을 내렸다”고 밝혔다.

뒤늦게 이혼 사실을 알린 소향은 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주인공 루미를 보고 용기를 얻었다며 “속 깊은 이야기를 할 기회가 생기면 더 이상 숨기지 말고 이혼 사실을 고백하리라는 다짐을 했다”고 밝혔다.

